Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о региональном сотрудничестве, в том числе касательно Армении, на ужине c руководителями иностранных миссий по случаю 950-летия победы при Малазгирте 25 августа и последовавшая на это реакция Еревана вновь актуализировали дискуссии о возможности углубления турецко-армянских отношений.

Хотя Турция была одной из первых стран, признавших независимость Армении, она не получила положительного ответа от этой страны. Напротив, Анкара столкнулась с территориальными претензиями Еревана и обвинениями в так называемом «геноциде».

Подход Турции к Армении всегда основывался на открытых и справедливых суждениях. Официальные лица в Анкаре в целом заявляли, что развитие отношений с Ереваном зиждется на решении трех вопросов: «оккупация 20 процентов земель Азербайджана», «актуализация так называемого «геноцида армян» и «территориальные претензии Армении к Турции». В разные периоды озвучивалось также желание предпринять необходимые шаги для обеспечения сухопутной связи между Нахичеванской АР и основной территорией Азербайджана.

Можно было ожидать, что такая страна, как Турция, способная определять баланс сил в регионе, выдвинет условия Армении официально продекларировать следующее:

- отказ от выражения «Западная Армения» в отношении Восточно

- Анатолийского региона Турции, которое используется в 11-й статье Декларации о независимости от 23 августа 1990 года

- отказ от изображения горы «Агрыдаг» на гербе Армении, пункт о чем содержится во 2-м параграфе 13-й статьи Конституции Армении

- подписание юридического текста, который будет содержать четкие обязательные для выполнения пункты о границах и положит конец заявлениям, ставящим под сомнение легитимность Гюмрийского соглашения от 1920 года и Карского договора от 1921 года о границах между Турцией и Арменией

- обещание Еревана не выдвигать территориальные претензии к соседним странам

Фактически, в отличие от требований Армении и некоторых других государств, ни одно из этих условий не противоречит добрососедским отношениям, основным положениям международного права и целям по формированию благоприятной среды для укрепления безопасности и сотрудничества в регионе. Напротив, это, несомненно, способствовало бы прочному миру и стабильности.

Сегодня Армения может занять более мягкую позицию, приняв во внимание такие факторы, как усилия некоторых иностранных держав, которые направлены на повторное превращение региона в очаг напряженности.

В любом случае основным условием регионального сотрудничества должно стать полное взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета; отказ от любого агрессивного отношения и новых провокаций; возвращение людей, покинувших свою родину (в том числе азербайджанцев, изгнанных из Армении); и открытие всех транспортных маршрутов.

Несомненно, выполнение этих условий приведет к усилению регионального сотрудничества, которое в том числе охватит и Армению, а также будет способствовать превращению Кавказа в регион мира, стабильности и процветания. В противном случае возрастает вероятность развития негативных сценариев как для Армении, так и для региона в целом.

В этом контексте Южный Кавказ столкнулся с исторической возможностью. Главное условие успеха тут заключается в том, чтобы Ереван проявил искреннюю волю и не участвовал в играх иностранных сил, имеющих свои амбиции в регионе.