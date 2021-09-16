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Аннексированный Крым получил кредит на 1,3 млрд для развития нового курорта
По словам пророссийского главы полуострова Сергея Аксенова, выделенные Кремлем ₽1,3 млрд пойдут на строительство жилья, отелей, детского сада, системы канализации, а также ремонт участка дороги
Аннексированный Крым получил кредит на 1,3 млрд для развития нового курорта
Аннексированный Крым получил кредит на 1,3 млрд для развития нового курорта / Others
16 сентября 2021 г.

Пророссийская администрация аннексированного Крыма получила кредит в размере ₽1,3 млрд на создание инфраструктуры для нового курортного города, который планируют создать на западном побережье полуострова, сообщил глава Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым-24».

«1,3 миллиарда, которые выделены, – это проект, который реализуется в Сакском районе между городами Саки и Евпатория на трассе ближе к Саки», – сказал Аксенов.

На полученные деньги в будущем городе построят детский сад и систему канализации, а также отремонтируют участок дороги.

Аксенов добавил, что в городе собираются построить 170 тыс. квадратных метров жилья, из них 65 тыс. квадратных метров – это отели и гостиницы.

10 сентября вице-премьер пророссийского правительства Крыма Евгений Кабанов сообщил, что на побережье Черного моря собираются построить новый курортный город.

14 сентября Сергей Аксенов рассказал, что «крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тыс. жителей». Он отметил, что идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования проекта.

В августе министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири «три, а лучше пять» городов с населением от 300-500 тыс. до одного миллиона человек и перенести туда столицу России. В сентябре он вновь коснулся этой темы, добавив, что новые города на территории Сибири могут быть построены между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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