В рамках проекта «Пусть моим подарком будет Коран», осуществляемого под руководством Управления по делам религии Турции и фонда Diyanet, учащимся и малоимущим в Узбекистане раздали 30 тыс. экземпляров перевода смыслов Корана на узбекском языке, сообщает TRT Avaz.

Помимо узбекского в Турции издали перевод смыслов Священной книги еще на 27 языках и диалектах специально для сотен тысяч мусульман.

При участии представителей ведомства Фатиха Курта и Суата Окуяна была организована торжественная церемония раздачи подарочных изданий нуждающимся гражданам и студентам медресе.

Фатих Курт заявил, что Управление по делам религии и Турецкий религиозный фонд разработали и реализовали множество проектов на благо духовной жизни общества. Одним из них является «Пусть моим подарком будет Коран», начатый в 2015 году.

«Мы придаем этому проекту большое значение, для нас важно, чтобы люди могли понять Коран, который они читают, и сделали его частью своей жизни. На данный момент мы издали перевод Корана на 28 языках и диалектах, и преподнесли его в дар сотням тысяч людей. Мы продолжаем работать над увеличением этого числа. Чтобы охватить большее количество людей, мы печатаем больше переводов Корана на другие языки мира», – сказал он.

О потребности узбекских регионов в экземплярах Священной книги и ее переводах Управлению сообщил советник по религиозным вопросам посольства Турции в Ташкенте Ибрагим Гемичи. Книги доставили в Высший исламский институт имама Бухари в Ташкенте, школу хадисов имама Бухари в Самарканде, местные медресе Мир Араб и Али. Несколько экземпляров отправили в родное село муфтия Узбекистана Усманхона Алимова, который скончался в августе этого года.