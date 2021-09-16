Украинское государственное предприятие «Антонов» планирует завершить импортозамещение самолета Ан-178 до конца года. К этому моменту самолеты лишатся комплектующих российского производства, пишет Defense Express со ссылкой на заместителя генерального директора по производству авиапредприятия Александра Витушко.

По его словам, испытательные полеты опытного образца обновленного самолета Ан-178-100Р начнутся до конца 2021 года. Большая часть работы с механическими системами подходит к концу, этот этап постройки, как ожидается, будет завершен до конца сентября. Затем конструкторы начнут монтаж радиоэлектронного оборудования.

Самолет получит оборудование, которое на предприятии раньше не использовали, и поэтому работы закончат не раньше ноября, отметил Александр Витушко. После этого самолету необходимо совершить около 600 полетов различной сложности в рамках летных испытаний. При этом он пояснил, что опытный образец Ан-178 с российскими комплектующими налетал 200 полетов за четыре года.

Как ранее писал TRT на русском, на военной выставке IDEF–2021 турецкая THK Teknik A.Ş. и «Укрспецэкспорт» подписали контракт о создании базы для ремонта советско/российских вертолетов Ми-17. Рембаза будет дислоцироваться в Анкаре, услуги по обслуживанию и ремонту вертолетов как турецких, так зарубежных операторов будут оказывать местные инженеры и техники. После прекращения обслуживания Ми-17 новая база может принять вертолеты Ми-8 и Ми-24. В перспективе Турция также намерена освоить выпуск новых машин, тем самым сократив зависимость от иностранных компаний.