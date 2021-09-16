Россияне не стали отказываться от туров в Турцию из-за решения Анкары принимать только тех российских путешественников, у которых имеются сертификаты о вакцинации «Спутником V» или ПЦР-тесты с отрицательным результатом, заявили представители туристической отрасли РИА «Новости».

С 14 сентября Турция перестала пускать в страну отдыхающих из России, привитых «ЭпиВакКороной», «КовиВаком» или «Спутником Лайт». Привитым этими вакцинами для въезда в страну нужно предоставить ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или же тест на антиген, сделанный не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию. Привитые «Спутником V» россияне по-прежнему могут попасть в страну с сертификатом вакцинации на английском языке.

Представители туристического оператора «Интурист» отметили, что большинство привитых россиян, не желая отказываться от запланированного отдыха в Турецкой Республике, готовы сдать ПЦР-тест. В туристических агентствах Anex Tour и Tez Tour также не заметили отказов россиян от путевок в Турцию.

Россияне в 2021 году вновь стали лидерами по количеству прибывших в Турцию иностранцев, с января по июль страну посетилисвыше 1,55 млн человек с российским паспортом. При этом только в июле, в самый пик пляжного отдыха, из РФ приехало 807 тысяч туристов.