Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов, где производят препарат, заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоза.

Он указал, что в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от COVID-19 для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, где выпускается вакцина, отвечают требуемым стандартам производства.

«Этот процесс [одобрения] приостановлен, так как во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства», – рассказал Барбоза.

Он добавил, что теперь ВОЗ ждет уведомления от производителя «Спутника V» о том, что все недочеты устранены. После этого завод еще раз проверят.

В июне экспертная группа ВОЗ обнаружиланарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с целостностью данных и результатов тестирования во время микробиологического мониторинга, проведением надлежащего экологического мониторинга при производстве, возможностью полного отслеживания и идентификации партий и поддержанием необходимого уровня стерильности.