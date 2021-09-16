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ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V»
Вопрос об одобрении российской вакцины от коронавируса во Всемирной организации здравоохранения приостановлен до начала новой инспекции завода производителя
ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V»
ВОЗ приостановила процесс одобрения «Спутника V» / Others
16 сентября 2021 г.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за несоблюдения стандартов качества на одном из заводов, где производят препарат, заявил заместитель главы Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоза.

Он указал, что в рамках процедуры, по которой ВОЗ одобряет вакцины от COVID-19 для экстренного применения, производитель должен доказать, что предприятия, где выпускается вакцина, отвечают требуемым стандартам производства.

«Этот процесс [одобрения] приостановлен, так как во время инспекции одного из заводов, где делают вакцину, было обнаружено, что этот завод не придерживается надлежащих практик производства», – рассказал Барбоза.

Он добавил, что теперь ВОЗ ждет уведомления от производителя «Спутника V» о том, что все недочеты устранены. После этого завод еще раз проверят.

В июне экспертная группа ВОЗ обнаружиланарушения на производстве «Спутника V» в Уфе на предприятии «Фармстандарт-УфаВИТА». Претензии были связаны с целостностью данных и результатов тестирования во время микробиологического мониторинга, проведением надлежащего экологического мониторинга при производстве, возможностью полного отслеживания и идентификации партий и поддержанием необходимого уровня стерильности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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