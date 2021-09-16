По крайней мере один из четырех повторно арестованных палестинских политических заключенных рассказал своему адвокату, что он подвергается физическому и психологическому насилию и пыткам со стороны израильских следователей, сообщает Al Jazeera.

В начале сентября из тюрьмы «Гильбоа» сбежали шестеро палестинцев, якобы обвиняемых в терроризме. Четверо из них вскоре были вновь задержаны и арестованы.

Халед Махаджна, адвокат одного из беглецов Мохаммеда Ардаха, встретился с ним после того, как израильтяне сняли запрет на встречи заключенных с адвокатами через пять дней после их повторного ареста. Он сообщил, что Ардаха лишают еды, сна и медицинской помощи во время интенсивных допросов.

«Мохаммед прошел и все еще проходит очень трудный путь пыток. После повторного ареста Мохаммед был доставлен в следственный изолятор Назарета, где его допрашивали очень уродливым методом. В очень маленькой комнате находилось около 20 следователей разведки, которые сняли с него всю одежду, включая нижнее белье, и заставили его оставаться обнаженным в течение нескольких часов. Позже они дали ему шаль, чтобы прикрыть его гениталии, а затем перевели в следственный изолятор Джалама», – сообщил адвокат.

По словам адвоката, израильские силы избили палестинца во время его ареста. «Его ударили головой об землю, его правый глаз поврежден. До сих пор он не получил необходимой медицинской помощи. Он страдает от порезов и ранений по всему телу», – добавил Махаджна.

Израильские власти объявили о повторном аресте 46-летнего Махмуда Абдуллаха Ардаха и 49-летнего Якуба Махмуда Кадри на южной окраине города Назарет вечером в пятницу, 10 сентября. 46-летний Закария Зубейди и 39-летний Мохаммед Ардах были пойманы утром следующего дня в палестинской деревне Шибли-Умм-аль-Ганам. Они и еще двое заключенных, 35-летний Айхам Найеф Каманджи и 26-летний Мунадел Инфайат, местонахождение которых остается неизвестным, бежали из израильской тюрьмы «Гильбоа» на рассвете 6 сентября.

Ради побега они несколько месяцев рыли подземный тоннель ржавой ложкой, найденной в камере. Израильтяне считают, что заключенных встретили на автомобиле, а побег координировался с помощью мобильного телефона. О побеге силовики Израиля узнали от фермеров, которые увидели, как заключенные убегают по полю. Все сбежавшие палестинцы содержались как особо опасные, а четверо из них были осуждены на пожизненное заключение.