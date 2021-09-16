ПОЛИТИКА
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В Северной Корее протестировали ж/д ракеты
В Северной Корее прошли испытания железнодорожного ракетного комплекса — военные запустили ракету прямо из поезда. Она пролетела 800 км прежде чем поразить цель у восточного побережья страны, сообщили местные СМИ. Испытания Северной Кореи, вооруженной ядерным оружием, вызвали международное осуждение и озабоченность. США обвинили страну в нарушении Резолюции Совбеза ООН. #СевернаяКорея #ракета #поезд #критика
В Северной Корее протестировали ж/д ракеты / Others
16 сентября 2021 г.
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