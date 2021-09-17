17 сентября в России начинаются выборы депутатов разного уровня — от муниципальных собраний до нового состава Госдумы. Голосовать граждане могут в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. В семи регионах выборы также проходят в онлайн-формате — в них участвуют около 3 миллионов человек. В Татарстане голосование стартовало со снятия кандидатки в депутаты Госдумы от партии «Яблоко» Елены Изотовой.

«Меня не уведомили о суде»

Изотова избиралась в нижнюю палату парламента по одномандатному округу №27. Территориальная избирательная комиссия на основании решения суда о связи Изотовой с экстремистской организацией аннулировала ее участие в выборах. Это позволяет сделать федеральный закон №67 об избирательных правах граждан.

Экстремистской организацией в этом случае стал региональный штаб оппозиционного политика Алексея Навального — суд признал сеть штабов таковой в июне 2021 года.

Ранее прокуратура подала иск против Изотовой в Вахитовский райсуд Казани с требованием признать ее связь со штабом. Доказательствами этого стали публикации об Алексее Навальном и репосты в соцсетях кандидатки.

После того, как Вахитовский суд удовлетворил иск прокуратуры, Изотова обжаловала решение суда в Верховном суде Татарстана. 14 сентября судебная коллегия рассмотрела апелляцию без ее участия. По словам Изотовой, ее не предупреждали о назначении заседания, хотя того требует закон. О решении суда она узнала из региональных Telegram-каналов.

— Меня не уведомили о суде ни каким-либо образом: не уведомлением, не по почте, не по СМС, не звонком, — заявила Елена Изотова.

В результате Центризбирком России постановил вычеркнуть ее имя из бюллетеней.

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Следующими потерять регистрацию на выборах могут кандидаты от «Яблока» в Татарстане Руслан Зинатуллин и Гульназ Равилова.

Вахитовский райсуд Казани уже признал, что Зинатуллин связан со штабом Навального. Причиной этому помимо репостов стало проведение митинга в центре Казани в один день с акцией сторонников Навального — 14 февраля 2021 года. Вот только митинг партии «Яблоко» прошел днем в Казани и был согласован властями, а акция сторонников оппозиционного политика — состоялись вечером во множестве российских городов.

В день начала выборов — 17 сентября — Руслан Зинатуллин планирует обжаловать решение Вахитовского райсуда Казани. Пока Верховный суд не утвердит решение первой инстанции кандидат останется участником выборов. Что касается дела Гульназ Равиловой, суд рассмотрит иск прокуратуры уже после Всероссийского голосования.

Перевыборы после победы

При этом как Равилову, так и Зинатуллина могут отстранить от голосования даже после его окончания и в случае, если они выиграют выборы.

— Суд может отменить решение избирательной комиссии о результатах соответствующих выборов уже после определения результатов в случае, если будет установлено судом, что у избранного кандидата отсутствует пассивное избирательное право, — сообщила юрист в сфере электорального права Эльза Нисанбекова.

По словам юриста, лица, связанные с экстремистскими организациями, поражены в правах — они не могут избираться и быть избранными на срок до трех лет. Если «Яблоко» выиграет выборы, а Зинатуллина или Равилову впоследствии признают связанными с экстремистской организацией, на участке могут провести повторное голосование.

Кроме того, как сообщает юрист, кандидатам может грозить полное снятие списка партии с выборов. Если 50% кандидатов из списка выбывают из гонки за депутатские кресла, остальная половина перестает участвовать в выборах. Помимо Изотовой, Зинатуллина и Равиловой в список «Яблока» вошел сторонник партии, активист Дмитрий Фомин.

Шаг вправо, шаг влево — экстремист

После новостей о снятии с выборов Елены Изотовой в Казань приехал лидер «Яблока» Николай Рыбаков. Как сообщил Зинатуллин, обсуждались возможные действия партии, если остальных кандидатов снимут во время выборов, но конкретных решений нет.

— Власти сделали себе такую лазейку избавления от неугодных депутатов, кандидатов. Вот этими поправками в закон об экстремизме они сделали так, что теперь любого [кандидата и] депутата Госдумы они могут лишить статуса. То есть, взяли, признали его [связанным с экстремистской организацией] и все, он не может быть депутатом. Учитывая, как у нас проходили суды, тут нужно только желание. Какими методами с этим бороться, я не знаю, — сказал Зинатуллин.

Кандидат «Яблока» в Татарстане рассчитывает лишь на поддержку избирателей. Он сообщил, если народ решит постоять за своего кандидата, это может возыметь эффект. Однако пример того же Навального говорит о других результатах такой народной поддержки.