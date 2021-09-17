В России утвержден план по добровольному переселению на родину соотечественников, проживающих за рубежом. Разработанный в правительстве РФ документ с поправками в госпрограмму «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» размещен на портале нормативных правовых актов.

Согласно постановлению, власти планируют с 2022 по 2030 годы вернуть в Россию как минимум 500 тысяч соотечественников. С этой целью группы сотрудников МИД и МВД должны будут выезжать за границу, где будут рассказывать о программе переселения и убеждать людей вернуться. Переезд оплатят за счет федерального бюджета.

Помощь в возвращении на родину россиянам оказывают с 2006 года. В первую очередь, ее разрабатывали для тех, кто оказался после распада СССР за пределами России – в бывших союзных республиках. Программа предполагает ряд таможенных льгот: так, вернувшиеся могут беспошлинно ввезти свои вещи и даже автомобиль. При этом правительство готово оказывать поддержку лишь тем, кто переезжает в конкретные регионы: в Бурятию, на Камчатку, Сахалин, Иркутскую, Магаданскую и Еврейскую автономную область.

По данным Всемирного банка, на 2017 год за пределами России проживали 10,6 млн граждан. Это 7,4% от всего населения страны. Россия находится на третьем месте в мире по общему числу мигрировавших. Больше 40% россиян в качестве причин, заставивших задуматься об эмиграции, называют лучшие условия жизни за рубежом и нестабильную экономическую ситуацию в своей стране. Почти каждый восьмой задумался об отъезде из-за отсутствия в России защиты от произвола властей и чиновников.

Как писал ранее TRT на русском, каждый пятый житель России (22%) хотел бы переехать за границу на постоянное место жительства, а еще 77% не стали бы этого делать. По данным майского опроса социологов «Левада-центра», число респондентов, которые хотят уехать из России, стало максимальным с 2011-2013 годов, когда об этом также говорили по 22% опрошенных.

Сейчас чаще других страну хотят покинуть россияне в возрасте 18-24 лет – 48%. Это несколько ниже результатов опроса, проведенного в сентябре 2019 года, когда об отъезде из России говорили 53% молодых россиян. Также из России хотят уехать 33% респондентов в возрасте 25-39 лет, 21% в возрасте 40-54 лет. Меньше всего хотели бы уехать люди в возрасте 55 лет и старше (7%).

Авторы исследования отмечают, что 8% опрошенных обдумывают возможности выезда из России – это максимум за всю историю наблюдений, то есть с 1990 года. Кроме того, 1% респондентов сказал, что собирает документы на выезд, столько же «приняли твердое решение уехать». Еще 20% сказали, что «иногда подумывают» об отъезде – это самый высокий показатель с 2013 года. Никогда не задумывались о переезде 69% опрошенных.