В России стартовали трехдневные – с 17 по 19 сентября – выборы в Госдуму. Первые избирательные участки в 8 часов утра по местному времени (16 сентября в 23.00 по Москве) открылись на Чукотке и Камчатке.

Как заявила секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина на заседании в Центризбиркоме, посвященном началу голосования, агитационная кампания перед выборами в Госдуму прошла «без серьезных нарушений». При этом она отметила, что в ходе голосования все должно пройти «гладко и спокойно».

Накануне ЦИК открыл информационный центр, в нем протестировали систему видеонаблюдения за выборами и запустили видеостену, которая транслирует эфир со 192 избирательных участков. Видеонаблюдение в помещениях для голосования будет вестись в течение всех трех дней и ночей, с 8 утра 17 сентября до окончания подсчета голосов в ночь на 20 сентября.

При этом ЦИК впервые отказалась от открытой трансляции изображений с избирательных участков. Доступ к ней будет только у избиркомов, партий и кандидатов-одномандатников через служебный портал ЦИК. Однако за трансляциями в режиме реального времени можно будет следить в центрах наблюдения при общественных палатах регионов. Всего таких центров будет 86 – лишь по одному в каждом субъекте и на федеральной территории «Сириус».

Кроме того, в Россию впервые за 30 лет не приедут наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Во время голосования по поправкам к Конституции в июне-июле 2020 года получило распространение так называемое голосование «на пеньке», писала «Новая газета». Тогда избирательные комиссии устраивали выездное голосование вне участков – во дворах, в автобусах или багажниках машин.

Для нынешнего голосования перечень таких импровизированных участков расширился. Так, избирательная комиссия Московской области утвердила почти 600 мест в удаленных населенных пунктах – в палатках, на остановках, у магазина, строительного рынка, храма и на берегу озера. 17 и 18 сентября члены участковых избиркомов станут выезжать в удаленные деревни и поселки с переносными ящиками для голосования и выдавать бюллетени в таких местах. Создание таких мест голосования мотивируется тем, что на них могут проголосовать жители сел, до которых трудно добраться или в которых отсутствует подходящее помещение – клуб или школа.

В день старта голосования 17 сентября на многих избирательных участках страны уже образовались аномально большие очереди из работников бюджетных сфер и военных, сообщает «Медуза». По словам близкого к администрации президента РФ источника издания, «административно-зависимые избиратели» в своей общей массе должны проголосовать до 12 часов 17 сентября. Собеседник, близкий к мэрии Москвы подтвердил, что и от работников столичных бюджетных или околобюджетных структур «настойчиво требуют» проголосовать до 12 часов пятницы, только сделать это они должны в электронном виде.

Центризбирком РФ зарегистрировал для участия в выборах в Госдуму списки 14 партий, в составе которых 3812 кандидатов. Помимо них для участия в выборах по одномандатным округам зарегистрированы 2020 кандидатов. Десять из них – самовыдвиженцы, остальные представляют политические партии. В 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах – прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах за губернаторов проголосуют члены парламента.

Еще до начала голосования власти сняли с выборов десятки оппозиционеров из-за сотрудничества или контактов со структурами Навального (их в России считают экстремистскими) или из-за предполагаемых активов за рубежом. Под угрозой реального или вероятного уголовного преследования из страны уехала команда Алексея Навального и экс-депутат Дмитрий Гудков.