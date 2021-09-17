Экс-президент США Дональд Трамп в эфире канала Newsmax предрек исчезновение страны в ближайшие три года.

По словам политика, с момента вступления в должность нынешнего американского лидера Джо Байдена Соединенные Штаты «катятся под откос, как никогда раньше». «Когда мы пойдем на эти выборы 22-го (в Палату представителей и Сенат США – ред.) и 24-го года (президентские выборы – ред.), то страны у нас не останется», – сказал он.

Администрация Байдена использует министерство юстиции как оружие против обычных американцев, которые критикуют нынешнего президента США и демократов, так прокомментировал Трамп требования Байдена об отставке нескольких человек, назначенных бывшим президентом страны в советы военных академий.

По мнению Трампа, на самом деле правительством Соединенных Штатов руководит Барак Обама. «Вы знаете, он (Байден – ред.) собирался стать великим объединителем, но он им не стал. Скорее наоборот, он даже хуже Обамы. Многие думают, что именно Обама сейчас руководит правительством», – заявил Трамп.

Экс-президент снова раскритиковал администрацию Байдена в связи с выводом войск США из Афганистана. «Мы являемся посмешищем во всем мире. Что случилось в Афганистане? Что происходит на нашей границе, которую пересекают миллионы людей? Мы понятия не имеем, кто они. Это позор», – отметил бывший американский лидер.

При этом он подчеркнул, что при его власти военная техника не досталась талибам, а войска бы остались в Афганистане до тех пор, пока оттуда не ушли все американцы и их афганские союзники. Трамп считает, что «за это несут ответственность» глава объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, который остался при новой администрации, и президент Джо Байден. Они – некомпетентные люди, полагает он.

Новая книга скандального журналиста Washington Post Боба Вудворда и его коллеги Роберта Косты «Опасность» свидетельствует, что Марк Милли в последние месяцы президентства Дональда Трампа в тайне от верховного главнокомандующего созванивался с китайским коллегой для предотвращения потенциального военного столкновения между двумя глобальными игроками.