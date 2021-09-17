Немецкие политики призывают граждан Германии турецкого происхождения проголосовать на предстоящих на выборах 26 сентября, пишет Daily Sabah.

«Я призываю всех граждан турецкого происхождения проголосовать на этих выборах, независимо от того, какую партию они поддерживают, чтобы сказать свое слово в определении их же будущего», – заявила Anadolu кандидат от Социал-демократической партии (СДПГ) Незахат Барадари и добавила, что даже один голос может иметь большое значение.

Барадари, кандидат от СДПГ в округе Меркиш (Северный Рейн-Вестфалия), считает, что нынешние выборы имеют большое значение для иммигрантов.

По ее словам, если СДПГ победит на выборах и сформирует следующее коалиционное правительство, это будет способствовать более тесным связям между ЕС и Турцией, а также решению многих проблем путем диалога.

«Я считаю, что поддержание тесного диалога между ЕС и Турцией чрезвычайно важно. Я надеюсь, что мы сможем еще больше укрепить наши тесные связи и многовековую дружбу между Турцией и Германией», – сказала Барадари.

Другой немецкий политик турецкого происхождения, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) Серап Гюлер также призвала членов турецкой общины, особенно молодежь, проголосовать на этих выборах.

Гюлер подтвердила, что в случае избрания ее членом федерального парламента (бундестага) она продолжит борьбу против дискриминации и расизма.

«Продвижение равных прав и равных возможностей, особенно для нашей молодежи, будет одним из моих главных приоритетов», – сказала она корреспонденту Anadolu. – Никто не должен подвергаться дискриминации из-за убеждений или имени. Моя партия и лично я хотели бы сделать больше для обеспечения равенства».

Представители общин надеются, что состав бундестага станет более разнообразным, в нем будет больше депутатов с иммигрантским прошлым. Таковое имеют почти 25% населения Германии, но в настоящее время в парламенте всего 58 депутатов-иммигрантов – примерно 8% от общего числа законодателей.

26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы и в этот же день в стране выберут нового канцлера – Ангела Меркель уходит на пенсию. Согласно социологическим опросам, большинство немцев видят на роли главы правительства депутата от СПДГ Олафа Шольца.

Из 60,4 млн человек, имеющих право голоса в Германии, почти 1 млн – этнические турки. Однако на предыдущих выборах турки не проявили активность – явка была очень низкой.