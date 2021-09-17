Туркменистан в очередной раз обвиняют в огромной утечке опасного для планеты газа, сообщает Bloomberg.

Геоаналитическая компания Kayrros SAS в конце августа обнаружила в Туркменистане две утечки метана. Анализируя данные со спутника, специалисты Kayrros SAS заметили, что 31 августа недалеко от трубопровода «Центральная Азия – Центр», через который топливо поставляется из Туркменистана в Россию, в атмосферу попадало около 172 тонн метана в час. В тот же день выбросы 50 тонн метана в час происходили неподалеку от месторождения газа, который поставляют в Китай.

Туркменистан входит в четверку лидеров по запасам газа и, по мнению аналитиков, является главным в мире очагом метановых выбросов. С 2019 года Kayrros SAS регулярно обнаруживает на западе и на востоке страны утечки парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз опаснее углерода.

По данным Международного энергетического агентства, по количеству парниковых газов на единицу энергии Туркменистан уступает только Венесуэле и Ливии. Организация считает, что устранить три четверти выбросов метана от нефти и газа поможет модернизация инфраструктуры трубопроводов и предприятий.

В конце июля аналитики из Kayrros SAS зафиксировали облако парникового газа примерно в 100 километрах от казахстанского мегаполиса Алма-Ата. Уровень выбросов в зоне утечки составил 200 тонн в час.