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Туркменистан снова обвинили в огромной утечке метана на газопроводах
Спутники зафиксировали метановое облако рядом с газопроводами из Туркменистана в Россию и Китай. Уже не в первый раз республику обвиняют в утечке опасного для планеты газа
Туркменистан снова обвинили в огромной утечке метана на газопроводах
Туркменистан снова обвинили в огромной утечке метана на газопроводах / Others
17 сентября 2021 г.

Туркменистан в очередной раз обвиняют в огромной утечке опасного для планеты газа, сообщает Bloomberg.

Геоаналитическая компания Kayrros SAS в конце августа обнаружила в Туркменистане две утечки метана. Анализируя данные со спутника, специалисты Kayrros SAS заметили, что 31 августа недалеко от трубопровода «Центральная Азия – Центр», через который топливо поставляется из Туркменистана в Россию, в атмосферу попадало около 172 тонн метана в час. В тот же день выбросы 50 тонн метана в час происходили неподалеку от месторождения газа, который поставляют в Китай.

Туркменистан входит в четверку лидеров по запасам газа и, по мнению аналитиков, является главным в мире очагом метановых выбросов. С 2019 года Kayrros SAS регулярно обнаруживает на западе и на востоке страны утечки парникового газа, который в краткосрочной перспективе в 80 раз опаснее углерода.

По данным Международного энергетического агентства, по количеству парниковых газов на единицу энергии Туркменистан уступает только Венесуэле и Ливии. Организация считает, что устранить три четверти выбросов метана от нефти и газа поможет модернизация инфраструктуры трубопроводов и предприятий.

В конце июля аналитики из Kayrros SAS зафиксировали облако парникового газа примерно в 100 километрах от казахстанского мегаполиса Алма-Ата. Уровень выбросов в зоне утечки составил 200 тонн в час.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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