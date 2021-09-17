Шеф американского оборонного ведомства Ллойд Остин выпустил специальный внутренний меморандум для военнослужащих, гражданских специалистов и подрядчиков, порекомендовав им внимательно следить за аномальными нарушениями своего здоровья. Министр имел в виду прежде всего те явления, которые получили в западных СМИ название «гаванский синдром».

По словам Остина, ведомство пытается найти причину и источник этих аномалий и обеспечить пострадавших людей надлежащей медицинской помощью как можно быстрее.

В частности, глава Пентагона указал на «внезапные и тревожные» симптомы, с которыми столкнулись некоторые сотрудники ведомства: необъяснимые головные боли, недомогание, тошнота и головокружение. Остин призвал персонал отнестись к соответствующим проявлениям максимально серьезно. По его словам, каждое сообщение об этих инцидентах будет расследовано. Что интересно, сотрудники, обратившиеся с жалобами на «гаванский синдром», должны моментально уйти на самоизоляцию, как и в случае с коронавирусной инфекцией.

Широкая география атак

Администрация экс-президента США Дональда Трампа утверждала, что из-за необъяснимых внешних воздействий, которые, кроме того, были охарактеризованы как «акустические атаки», с ноября 2016 года в Гаване пострадали свыше 40 дипломатов США. Ответственность за эти инциденты была возложена на кубинские власти. На этом фоне в сентябре 2017 года Вашингтон вернул на родину около 60% сотрудников своей дипломатической миссии в Гаване. А от Кубы потребовали сократить на 15 человек число ее дипломатической миссии в США.

Но эпизоды продолжились. В апреле этого года схожие сведения появились в том, что касается американского контингента в Сирии. Впрочем, глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи отверг эти данные. Уже в августе в газете Wall Street Journal появились сведения, что такие же симптомы обнаружили у себя американские официальные лица в Германии. Они обратились за медицинской помощью.

Тревожные данные появлялись и по поводу Вены. По данным журнала New Yorker, в этом году как минимум 20 госслужащих США в столице Австрии испытали на себе «необъяснимые проблемы со здоровьем». Знакомые с ситуацией собеседники издания в то же время допустили, что причиной недомогания американцев могли стать так называемые атаки с возможным применением «направленной энергии».

Несмотря на то, что проблема исследована крайне мало, объектом для обвинений стала Россия, известная своей тактикой неавторизованных атак.

Поиск виновного

В июле директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью Национальному общественное радио (NPR) заявил, что администрация президента США пока не установила причину проявления «гаванского синдрома», однако он совсем не исключил, что к предполагаемым нападениям может быть причастна российская сторона.

«Я убежден, что то, что пережили наши служащие и некоторые члены их семей, а также другие госслужащие США, реально и серьезно», – заявил он, тем самым подтвердив, что среди пострадавших есть и сотрудники разведки.

Среди факторов, указывающих на «авторство» россиян, – их одержимость немотивированными диверсионными атаками с применением ядов.

МИД России отвергают любые обвинения традиционными способами. В частности, в сентябре Смоленская площадь выступила с заявлением, что какие-либо доказательства причастности России к инцидентам отсутствуют.

«Вне всякого сомнения, в данном случае речь идет об очередном звене в цепи скоординированных действий западного медиасообщества, действующего в интересах властей США, по созданию негативного фона вокруг России», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Риск санкций

В начале этого года американские сенаторы – демократка Джин Шахин и республиканка Сьюзан Коллинз – выступили за активизацию проводимого исполнительной властью расследования. Их инициатива в то же время предусматривала учреждение в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме поста межведомственного координатора, который будет заниматься вопросами аномальных инцидентов, связанных с «гаванским синдромом».

Таким образом законодатели хотели повысить ответственность Белого дома за организацию проверок и ответных мер в отношении тех, кто занимается организацией предполагаемых диверсий с применением «направленной энергии». Резонанс, который произвели в американском общественном мнении эти аномальные нарушения со здоровьем госслужащих, оказался слишком высок.

Но и это не все. Вполне вероятно, что виновный станет мишенью санкций. Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, который является заместителем комитета Палаты представителей по иностранным делам, призвал администрацию Байдена наложить санкции на виновных в «гаванском синдроме». «Мы должны выяснить, кто стоит за этими атаками, и привлечь их к ответственности. И мы должны заверить людей, которые служат нашей стране за границей, в том, что мы их поддерживаем», – обратил внимание законодатель.

В случае, если «авторство» России будет установлено, вероятно, одних заявлений о «скоординированных действиях западного медиасообщества» будет мало.