Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) начала применять технологию digital twin в проектировании и производстве долгожданного турецкого истребителя 5-го поколения TF-X, представление которого запланировано 18 марта 2023 года, в 108-ю годовщину победы в битве при Чанаккале, сообщает Daily Sabah.

В Турции существует программа TF-X National Combat Aircraft (MMU), представляющая собой совместный проект TAI и подсекретариата оборонной промышленности Турции (Savunma Sanayii Başkanlığı, SSB) по созданию национального истребителя 5-го поколения TF-X с характеристиками, аналогичными F-35 Lightning II американской корпорации Lockheed Martin.

TAI является основным подрядчиком проекта MMU, однако свой вклад в реализацию проекта внесут и несколько других турецких оборонных предприятий. Сначала истребитель будет работать на одном из уже существующих двигателей, а в будущем в нем будет использоваться двигатель, который разработает компания TRMotor.

Технология digital twin или «цифровой двойник» – виртуальная модель изделия или машины, которая постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов и достоверно предсказывает его поведение в течение всего жизненного цикла. В самолетостроении «цифровые двойники» используются, в частности, при проектировании, производстве, эксплуатации двигателей.

В марте стало известно, что разрабатываемый Турцией истребитель 5-го поколения TF-X совершит первый полет в 2025 году, а в 2029-м будет официально принят на вооружение. При этом Анкара готоваработать над самолетом вместе с дружественными странами, которые проявят инициативу.