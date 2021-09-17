ТУРЦИЯ
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Золотые монеты, найденные имамом в саду мечети, возвращены владельцу
Имам мечети в турецком Сивасе Халил Ибрагим Юджеал нашел 2 золотых монеты, завернутые в бумагу. Он не смог самостоятельно разыскать их владельца, поэтому передал золото полицейским, которые и нашли хозяина монет
Золотые монеты, найденные имамом в саду мечети, возвращены владельцу
Золотые монеты, найденные имамом в саду мечети, возвращены владельцу / Others
17 сентября 2021 г.

Полицейские разыскали владельца 2 золотых монет, которые в саду мечети Сиваса нашел ее имам Халил Ибрагим Юджеал, пишет Sabah.

Как отмечается, недавно имам обнаружил рядом с мечетью 2 монеты, завернутые в бумагу. Он пытался самостоятельно найти владельца, но в итоге обратился к полицейским.

Бумага, в которую были завернуты монеты, была квитанцией за электроэнергию. В полиции установили номер абонента и разыскали владельца золота. Им оказался местный житель Дурмуш Кая.

«Они нашли меня по бумаге, в которую я завернул свои монеты. Я так и не понял, где я потерял квитанцию и золото. Я делал намаз в мечети и, видимо, потерял их там. Да будет Аллах доволен теми, кто нашел их. Я собирался подарить монеты своей внучке, которая скоро выходит замуж», – сказал он.

В 2020 году в турецком городе Бурса дворник нашел 110 тысяч лир и отнес их в полицию, несмотря на то, что у 57-летнего Хабиба Чайлы есть два кредита, которые он выплачивает с зарплаты. Когда у него спросили, почему он не взял деньги, дворник ответил, что не сможет употреблять еду, купленную на не заработанные им деньги.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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