Трое бывших сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ) США заключили соглашение об отсрочке уголовного преследования по делу о предоставлении Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) технологий по взлому чужих устройств, сообщило министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, 49-летний Марк Байер, 34-летний Райан Адамс и 40-летний Даниэль Герике обвиняются в оказании хакерских услуг без лицензии Госдепартамента США. По данным следствия, Байер, Адамс и Герике после ухода из АНБ работали в руководстве базирующейся в ОАЭ компании, которая проводила хакерские операции в интересах правительства Эмиратов в период с 2016 по 2019 год.

Отмечается, что они нарушили законы США об экспортном контроле, которые требуют от компаний и частных лиц получения специальной лицензии Госдепа, прежде чем они смогут предоставлять иностранным правительствам услуги, связанные с обороной.

Байер, Адамс и Герике согласились выплатить 750 тысяч, 600 тысяч и 335 тысяч долларов соответственно в течение трех лет, чтобы избежать тюремного заключения. Также они должны будут сотрудничать с Минюстом в расследовании схемы и разорвать отношения со спецслужбами или правоохранительными органами ОАЭ. Если эти условия будут выполняться в течение трех лет, то Минюст откажется от преследования.

В 2019 году агентство Reuters сообщило о причастности Байера, Адамса и Герике к проекту «Ворон» (Project Raven) – подразделению, где числились сотрудники спецслужб ОАЭ и бывшие агенты спецслужб США, которое занималось организацией слежки за диссидентами и журналистами. Работа Project Raven осуществлялись под прикрытием эмиратской компании по кибербезопасности DarkMatter.

Федеральное бюро расследований изучает причастность DarkMatter к убийству журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.