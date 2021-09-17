Почему Донбасс заставляют голосовать за Госдуму РФ?

В Донбассе открыто около 400 «информационных центров», которые, по факту, являются избирательными участками на выборах в Госдуму России. Об этом в интервью TRT на русском заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Сергей Гармаш. По его словам, цель Кремля – показать жителям неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, что «де-факто вы с нами». #Донбасс #Россия #выборы