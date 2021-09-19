ПОЛИТИКА
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В США мать с маленьким сыном сняли с рейса из-за отказа ребенка одевать маску
В США мать и ее 2-летний сын были вынуждены сойти с борта самолета после того, как малыш отказался одевать защитную маску. Мать заявляла, что сын страдает астмой и не может находиться в маске, но экипаж самолета настаивал на своем. Инцидент вызвал возмущение в Интернете и люди начали бойкотировать авиакомпанию. #маска #США #самолет
В США мать с маленьким сыном сняли с рейса из-за отказа ребенка одевать маску / Others
19 сентября 2021 г.
Истории
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