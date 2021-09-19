ПОЛИТИКА
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Башкортостан привлекает бизнес кумысом, танцами и национальными костюмами
В городе Сибай, Башкортостан, прошел Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Выступили творческие коллективы. Можно было попробовать блюда традиционной кухни и изучить национальный костюм. Праздник собрал несколько сотен участников и гостей из различных регионов, а также представителей бизнеса и власти. Одна из целей фестиваля – привлечение в республику инвестиций. #сабантуй #Башкортостан #инвестиции
Башкортостан привлекает бизнес кумысом, танцами и национальными костюмами / Others
19 сентября 2021 г.
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