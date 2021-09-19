Башкортостан привлекает бизнес кумысом, танцами и национальными костюмами

В городе Сибай, Башкортостан, прошел Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Выступили творческие коллективы. Можно было попробовать блюда традиционной кухни и изучить национальный костюм. Праздник собрал несколько сотен участников и гостей из различных регионов, а также представителей бизнеса и власти. Одна из целей фестиваля – привлечение в республику инвестиций. #сабантуй #Башкортостан #инвестиции