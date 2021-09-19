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В Киеве осудили использование граждан Украины в голосовании в Госдуму РФ
Украина осуждает проведение выборов в российскую Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, а именно в АР Крым, Севастополе и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом TRT НА РУССКОМ заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко. #Украина #голосование #Госдума
В Киеве осудили использование граждан Украины в голосовании в Госдуму РФ / Others
19 сентября 2021 г.
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