В Киеве осудили использование граждан Украины в голосовании в Госдуму РФ

Украина осуждает проведение выборов в российскую Госдуму на временно оккупированных территориях Украины, а именно в АР Крым, Севастополе и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом TRT НА РУССКОМ заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко. #Украина #голосование #Госдума