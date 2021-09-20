СМИ Краснодарского края и Ростовской области сообщают о визите иностранных наблюдателей, которые заявили о демократичности и прозрачности проходящих выборов в Госдуму. Однако эти иностранцы не имеют официального статуса – они не представляют свои государства или крупные международные структуры. В число таких наблюдателей вошли маргинальные пророссийские политики ультраправого толка, сторонники теорий заговора и ковид-диссиденты, сообщает «Кавказ.Реалии».

«В донском регионе работают специалисты из Боснии и Герцеговины, Кении, Австрии и Франции. Члены комиссии – это журналисты, политологи, политики и даже бывший вице-мэр города Линц», – пишет «Дон-24». При этом сайт отмечает, что все они прибыли по приглашению Общественной палаты России и Российского общества политологов.

Среди наблюдателей, чей отзыв о выборах цитируют ростовские СМИ – «эксперт» из Австрии Дэтлеф Виммер. В 2015-2019 годах он работал заместителем мэра Линца, в котором проживает около 200 тысяч человек. Виммер был районным партийным руководителем и членом федерального совета «Австрийской партии свободы» – ультраправой популистской партии, созданной бывшими офицерами вермахта и функционерами гитлеровской Национал-социалистической рабочей партии (НСДАП). В 2016 году союз с основанной бывшими нацистами партией заключила «Единая Россия. Виммер регулярно приезжает в Россию. Он посещал аннексированный Крым, в связи с чем Киев запретил ему въезд на территорию Украины, напоминает «Кавказ.Реалии»

В Краснодарский край в группе иностранных наблюдателей прибыл ведущий программы на канале Sweebbtv Ян Магнус Стенлунд. Это американское СМИ, которое вещает в интернете и через спутниковый канал, и служит площадкой ультраправой партии «Альтернатива для Швеции». В ней состоят сторонники теории заговора. Среди прочего на телеканале утверждалось, что коронавирус – продукт мирового заговора. После этого контент был заблокирован на Youtube.

Еще один представитель Швеции – Эрик Андерс Альмквист, известный своими выступлениями против приезда в страну мигрантов. В интернете также публиковалось видео, на котором Альмквист поет песни неонацистского движения «белая власть». После ряда скандалов он лишился поста в молодежном крыле партии шведских либералов и перебрался в Венгрию, поясняет издание.

В Ростов-на-Дону также приехал Андре Шанклю – лидер ассоциации «Франция – Донбасс» и «полномочный представитель ЛДНР во Франции». В Евросоюзе эта ассоциация малоизвестна, но широко рекламируется российскими СМИ.

Приглашение политических маргиналов из Европы – абсолютно логичная практика российских властей, тем самым, «имитируется» международное наблюдение на выборах, считает руководитель украинской экспертной группы «Сова», политолог Михаил Савва.

В Россию впервые за 30 лет не приехали наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Решение было связано с тем, что российские власти сослались на пандемию и резко ограничили число участников наблюдения.

Летом 2020 года иностранцев, которые выступали как «международные эксперты» и оценивали ход голосования по поправкам к Конституции России, организованно привезли в Москву чартерным рейсом и так же организованно отправили обратно. Об этом говорилось в расследовании «Новой газеты» и центра «Досье». Источники финансирования пребывания «экспертов» в России неизвестны.

Центр «Досье» получил полетный список чартерного рейса: туда попали около 70 человек из 29 стран. Самое большое количество иностранных экспертов – 16 человек – были представителями французского «Национального объединения» Марин Ле Пен. В основном они присутствовали на голосовании в аннексированном Крыму. Эксперты похвалили организацию голосования, соблюдение санитарных правил и прав избирателей, а также призвали «остановить фейковые новости». Еще шесть «наблюдателей» приехали из Сербии, пять – из Афганистана, трое – из Германии. Из числа немецких экспертов в России находились члены «Альтернативы для Германии» и «Прусского общества Берлин–Бранденбург». Кроме того, в число экспертов вошли депутат парламента Италии от правой «Лиги Севера», основатель межфракционной группы «друзей Кремля» Паоло Гримольди, а также представители Латвии, Австрии и Узбекистана.