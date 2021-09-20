Судан принял предложение Турции о посредничестве для решения пограничных споров с Эфиопией, заявила министр иностранных дел Судана Мариам ас-Садик аль-Махди на пресс-конференции в Хартуме, сообщает Daily Sabah.

Во время августовского визита в Турцию глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принял инициативу турецкого руководства по урегулированию пограничных споров с Эфиопией, рассказала дипломат.

Она подчеркнула, что Хартум стремится развивать сотрудничество с Анкарой в различных областях, в том числе в политическом и экономическом направлениях.

Вместе с тем министр сообщила, что Судан обратился в Совет Безопасности ООН с призывом снять все международные санкции в отношении страны.

«Ситуация в Судане, особенно в Дарфуре, изменилась после революции, формирования переходного правительства и подписания мирного соглашения в регионе, поэтому Судану необходима поддержка международного сообщества в отношении выполнения мирного соглашения в Джубе вместо санкций, введённых из-за политики и практики старого режима», – подчеркнула аль-Махди.

Она также указала на то, что Судан согласился открыть у себя представительства Совета ООН по правам человека, а также Международного уголовного суда (МУС) в стране.

В августе Абдель Фаттах аль-Бурхан встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам переговоров было подписано несколько экономических соглашений. Турецкий лидер заявил о готовности внести любой вклад в мирное решение проблемы пограничного региона Тыграй.

«Мир, спокойствие и целостность Эфиопии, которая имеет стратегическое положение и важность в Африке, важны для нас», – сказал Эрдоган.

Он добавил, что Турция готова внести свой вклад и в мирное решение конфликта между Эфиопией и Суданом по поводу региона Аль-Фашага.

Пограничный конфликт в Северной Эфиопии продолжается с ноября 2020 года, когда в регион были направлены войска для свержения Народно-освободительного фронта Тыграя (НФОТ). В ходе конфликта погибли тысячи человек, обе стороны обвиняют друг друга в расправах над мирным населением и создании искусственного голода.