Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России подготовила обращение в Генпрокуратуру с предложением признать нежелательными более 20 иностранных неправительственных организаций (НПО), заявил председатель комиссии Василий Пискарев.

«Это была спланированная кампания по распространению «подсказок» и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования», – цитирует Пискарева Telegram-канал ведомства.

Председатель комиссии считает, что иностранные организации в ходе избирательной кампании «открыто призывали» Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования законов России об удалении запрещенного контента.

По версии Пискарева, иностранные НПО «массово распространяли фейки о выборах». Он также сообщил, что зафиксированы публичные призывы на русском языке из-за рубежа к организации кибератак на электронную систему для голосования.

«Есть информация о прямой (финансовой) и косвенной (методические материалы) зарубежной поддержке, направленной на дискредитацию выборов. Зафиксированы также факты обучения за границей провокаторов для организации инцидентов на выборах», – утверждает Пискарев.

Ранее Василий Пискарев заявил, что ужесточение наказания для иностранных IT-компаний за «вмешательство в выборы» должно стать одной из главных задач новой Госдумы.

17 сентября Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный», в котором был доступен сервис «Умное голосование». Днем ранее 16 сентября представителей техногигантов пригласили в Совет Федерации – сенат расценил действия компаний в период выборов как вмешательство в сугубо внутренние дела России, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Как ранее писал TRT на русском, представляемые российскими СМИ «иностранные наблюдатели» на выборах в Госдуму не имели официального статуса. В большинстве – это ультраправые европейские политики, сторонники теорий заговора и ковид-диссиденты, которые были приглашены Общественной палатой России и Российским обществом политологов.