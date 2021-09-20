Министерство торговли США завершило сбор комментариев по рассмотрению запроса об изменении статуса российской экономики с рыночной на нерыночную, пишет «Коммерсант». Процедура была запущена после обращения американских производителей удобрений.

Необходимость отмены рыночного статуса обосновала компания WilmerHale. Юристы ссылаются на те же критерии, по которым нерыночный статус остается у Китая: рост влияния государства на экономику и высокая доля госсектора в ней; ужесточение контроля над распределением ресурсов и доступом иностранного капитала; повышение уровня протекционизма в торговой политике.

Заявители также указывают на сближение России и Беларуси, которая получила статус нерыночной экономики в прошлом году. Помимо производителей удобрений от американской стороны обратились также сталелитейная компания Nucor, коалиция деревообрабатывающих компаний и производители урана.

В министерстве экономического развития РФ считают, что аргументы заявителей – это оценочные суждения, которые не подтверждены фактами. В ведомстве ссылаются на улучшение позиций России в международных рейтингах, на гибкость курса рубля, а также на сокращение количества федеральных государственных унитарных предприятий и компаний с госучастием.

Повышение пошлин в случае утраты статуса рыночной экономики может затронуть в первую очередь российских металлургов и поставщиков всех удобрений – на них в прошлом году пришлось по 11% российского экспорта в США (суммарный объем – $10,8 млрд). В условиях фактической заморозки работы ВТО российская сторона не сможет опровергнуть выводы американского ведомства о недостаточном уровне открытости экономики.

Как писал ранее TRT на русском, США начали расследование на предмет соответствия экономики России рыночному статусу в ходе антидемпингового анализа поставок жидкого азотного удобрения – карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из России. Минторг США ссылается на закон о тарифах от 1930 года, в котором и прописаны критерии отнесения той или иной страны к государству с рыночной экономикой. В законе зафиксированы шесть критериев, соответствие которым дает возможность признать рыночность экономики. Если экономика страны не соответствует какому-то критерию, то уполномоченный орган (то есть министерство торговли) может квалифицировать страну как нерыночную.

США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. В соответствующем заявлении Минторга США тогда говорилось, что это решение «отражает огромные изменения, которые произошли в российской экономике за минувшее десятилетие». Статус рыночной экономики важен для российских экспортеров, поскольку это существенно усложняет возможность введения против них антидемпинговых пошлин. В списке США со статусом нерыночной экономики находятся 11 стран. Это Армения, Азербайджан, Беларусь, Китай, Грузия, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Вьетнам.