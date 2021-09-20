Владимир Путин и Александр Лукашенко провели свою пятую встречу за год. И это не предел. В конце октября и декабре планируются еще переговоры. В отличие от предыдущих саммитов прошедший 9 сентября оказался прорывным. Наконец-то президенты двух стран согласовали все 28 дорожных карт Союзного государства.

Долгое время непонятно было даже, сколько их будет. То 31, то 30. Ситуацию нагнетали и периодические выпады президента Беларуси, утверждавшего, что его страна никогда не войдет в состав России, и вопросы сохранения суверенитета для Минска жизненно важные. Апофеозом негодования Лукашенко стала шутка, сказанная им в августе этого года.

«Может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Беларуси», – заявил он на большой пресс-конференции.

Если раньше реакция Лукашенко была вызвана предположениями российских СМИ о слиянии двух стран, то сейчас Батька адресует свой посыл на внутреннюю аудиторию. С августа 2020 года ситуация в Беларуси дестабилизируется. После президентских выборов в стране прошли массовые демонстрации, продолжавшиеся больше полугода. Лидер оппозиции Светлана Тихановская находится в политическом убежище в Литве, а ее соратники Мария Колесникова и Максим Знак сидят в тюрьме – их приговорили к 11 и 10 годам тюрьмы соответственно. Лукашенко контролирует ситуацию в стране, но все равно лишний раз старается не гневить беспокойные умы и молодежь, все больше посматривающего на Запад или массово уезжающего туда в поисках более обеспеченной жизни.

Успокоение народа на предмет «невхождения в состав России», тем не менее, не мешает Лукашенко ускорить интеграцию. Согласование 28 пунктов интеграции состоялось, с одной стороны, благодаря готовности Батьки пойти на решительные меры, и с другой, пониманию, проявленному Кремлем в отношении своего союзника. Поясним мотивы каждой стороны в отдельности. Беларусь при нынешнем режиме находится в глубоком политическом и экономическом кризисе. У страны накопился огромный долг в размере до 20 млрд долларов – это треть от ее ВВП. ЕС, Великобритания и США ввели финансово-экономические санкции. Запретили даже авиасообщение после ареста блогера Романа Протасевича.

В последние годы правления Дональда Трампа у Батьки еще были надежды на нормализацию отношений. 1 февраля 2020 года в Минск даже приехал тогдашний госсекретарь Майк Помпео, пообещав на 100% обеспечить Беларусь нефтью и обозначив заинтересованность в независимой Беларуси. Как раз в тот момент российско-белорусские противоречия достигли кульминации – Батька пожаловался на высокие цены на нефть и газ из России. Все поменяли президентсткие выборы августа 2020 года. Отношения с ЕС и США были окончательно испорчены, и с каждым днем становилось невозможным проводить многовекторную политику. Путин признал легитимность выборов в Беларуси и предостерег страны НАТО от силовой смены режима. Российский президент также выделил миллиарды долларов в качестве кредита, чтобы поддержать экономику союзной страны. После всего этого Лукашенко уже деваться некуда, и он просто обязан отблагодарить своего щедрого соседа.

Кремль проявил сдержанность и с уважением отнесся к чувствительным интересам Минска. На встрече 9 сентября Путин сообщил, что вопросы о создании единой валюты и наднациональных органов пока обсуждать рано, и они должны быть отложены на будущие времена. Кроме того, президент России сказал, что цена на газ в следующем году не повысится для Минска и сохранится на уровне 128 долларов за тысячу кубометров.

Основной объем договоренностей России и Беларуси по Союзному государству лежат в экономической плоскости. До 2023 года они планируют создать единый энергетический рынок. Страны собираются интегрировать платежные системы, макроэкономическую, промышленную, налоговою, таможенную политики. 28 пунктов охватывают также информационную безопасность и совместную оборону. Лукашенко нуждается в российской военной мощи, чтобы защитить свою страну от потенциальной агрессии со стороны натовской разведки и армии. Пока в Кремле шли переговоры в Калининграде уже шли совместные военные учения РФ и Беларуси «Запад-2021», в которых участвовали также и другие государства, не совсем довольные политикой США – например, Пакистан и Индия.

Все эти тонкости нам известны из совместных заявлений Путина и Лукашенко, окончательный текст не согласован и еще не представлен широкой публике. Однако уже из этого минимума информации видно, что две страны сделали окончательный и бесповоротный шаг в сторону постепенного углубления интеграции.

Пресс-конференция показала, что стимулов к сближению сейчас у Лукашенко больше даже чем у Путина. Ведь у Батьки безвыходная ситуация. Поэтому он, как бы оправдываясь перед российскими избирателями, которые могут посчитать, что «Россия кормит Беларусь», говорит: Минск не является «гирей на ноге» у Москвы. При этом дивиденды для Москвы не менее очевидны. Путин показывает миру и своему электорату, что евразийские проекты живы.

Учитывая историю российско-белорусской интеграции, начало которой было положено еще в 1998 году (с подписания договора о Союзном государстве), очевидно, что предстоит еще долгий путь, прежде чем Союзное государство превратится в аналог Европейского союза. На октябрьской встрече Путин и Лукашенко должны утвердить 28 пунктов, которые, скорее всего, уже в декабре на заседании Высшего госсовета будут официально представлены и подписаны.

Внешние условия будут лишь способствовать углублению экономических и военно-политических связей Москвы и Минска. НАТО, ЕС и США едва ли в обозримой перспективе согласятся с пребыванием Лукашенко у власти и будут стараться его изолировать. Неразрешимость украинского конфликта и арест оппозиции в лице Навального будет мешать выравниванию отношений Запада и России, что будет толкать последнюю к формированию альтернативных экономических и военных блоков.

Одним словом, российско-белорусская интеграция перешла в решающую фазу, пути назад ни у России, ни у Беларуси нет, а поведение стран НАТО делают этот процесс интеграции необратимым.