Стрельба в Пермском университете

18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в восьмом корпусе Пермского университета. Погибли как минимум 8 человек, десятки пострадали. Студенты закрылись в аудиториях и выпрыгивали из окон. Перед нападением стрелок оставил записку в соцсетях, где утверждает, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. Следком возбудил уголовное дело. #Пермь #стрелок #убийство