ПОЛИТИКА
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Стрельба в Пермском университете
18-летний Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в восьмом корпусе Пермского университета. Погибли как минимум 8 человек, десятки пострадали. Студенты закрылись в аудиториях и выпрыгивали из окон. Перед нападением стрелок оставил записку в соцсетях, где утверждает, что его атака не является терактом, а сам он не состоит в экстремистских организациях. Следком возбудил уголовное дело. #Пермь #стрелок #убийство
Стрельба в Пермском университете / Others
20 сентября 2021 г.
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