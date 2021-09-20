Военно-воздушные силы (ВВС) США к 2035 году могут столкнуться с катастрофой – их по численности боевых самолетов обгонят ВВС Китая, заявил начальник штаба ВВС Соединенных Штатов Чарльз Браун-младший.

Прогноз Брауна исполнится в случае, если ВВС США не смогут научиться быстро реагировать на меняющую ситуацию, отмечают эксперты. Военный привел пример, согласно которому за последние десять лет ВВС Китая получили линейку из пяти новых истребителей (J-10, J-16, J-20, J-31 и Су-35), тогда как ВВС США – всего два (F-35 Lightning II и F-15EX Super Eagle).

Средний возраст истребителя ВВС США составляет 27,37 года, бомбардировщика – 39,19 года, транспортного самолета – 25,87 года.

«Средний возраст китайских самолетов неизвестен, но, вероятно, где-то в два раза меньше», – допускает журнал Popular Mechanics.

Браун подчеркнул, что американской стороне не стоит бояться списывать старые самолёты и заменять их на новые, даже если на некоторое время снижается общая численность боевой авиации.

«Я бы предпочел иметь меньшую и боеспособную силу, чем большую, но пустую силу», – заметил он.

Журнал подчеркивает, что ВВС США имеет смысл отказаться от старых A-10 Warthogs, F-16 Fighting Falcons, F-15C Eagles и F-22 Raptor в пользу новых F-15EX Super Eagle и Next Generation Air Dominance (NGAD).

Ранее в Конгрессе предложили выделить дополнительные средства на модернизацию многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Речь идет о программе создания авиационного двигателя нового поколения Adаptive Engine Transition Program (AЕTP). Наработки по AETP помогут в модернизации двигателей сaмолетов F-35: в 2022 финансовом году на эти работы планируется выделить почти $14 млн.