Президент Турции сравнил исламофобию со смертельным вирусом

Европейские страны, которые многие годы считались колыбелью демократии и свободы, больше остальных пострадали от «вируса исламофобии». Об этом Президент Турции заявил на встрече с представителями мусульманской общины в США в Нью-Йорке. Во вторник Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с ежегодной речью. #Эрдоган #исламофобия #США