ПОЛИТИКА
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Президент Турции сравнил исламофобию со смертельным вирусом
Европейские страны, которые многие годы считались колыбелью демократии и свободы, больше остальных пострадали от «вируса исламофобии». Об этом Президент Турции заявил на встрече с представителями мусульманской общины в США в Нью-Йорке. Во вторник Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где выступит с ежегодной речью. #Эрдоган #исламофобия #США
Президент Турции сравнил исламофобию со смертельным вирусом / Others
20 сентября 2021 г.
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