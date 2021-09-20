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Узбекистанцы заработали на пеших прогулках около $1 млн
Жителям Узбекистана выплатили деньги за пешие прогулки: совершившие не менее 10 тысяч шагов получили более $880 тысяч, еще около $20 тысяч перечислили лидерам по ходьбе в регионах. Так власти республики стимулируют активный образ жизни
Узбекистанцы заработали на пеших прогулках около $1 млн
Узбекистанцы заработали на пеших прогулках около $1 млн / Others
20 сентября 2021 г.

Жители Узбекистана за лето заработали на пеших прогулках почти $1 млн, сообщило министерство туризма и спорта страны.

Так, с 10 июня по 13 сентября узбекистанцы, которые в день совершили не менее 10 тысяч шагов, получили в общей сложности 9,4 млрд сумов (более $880 тысяч). Еще 206,7 млн сумов (около $20 тысяч) были переведены лидерам по ходьбе в своих регионах.

Отмечается, что за каждые десять тысяч шагов в день ходокам перечислялось по 3 тысячи сумов ($0,3). Раз в месяц суммой 300 тысяч сумов ($28) награждали прошедшего наибольшее расстояние в разрезе района или города. 500 тысяч сумов ($47) получал лидер на уровне области и 1 млн сумов ($94) – на уровне республики.

Ведомство уточняет, что итогам июля были определены 203 победителя на районном уровне, которым было выплачено 68,9 млн сумов ($6,5 тысячи). Победителем стал 34-летний житель Ташкента Улугбек Тоиров, который прошел почти 1,9 млн шагов.

Деньги переводятся на электронные кошельки узбекистанцев в возрасте от 18 лет и старше. Подсчет шагов ведется на специальной платформе и в мобильном приложении.

Положение о выплатах гражданам страны за ходьбу содержится в указе президента Узбекистана «О мерах по широкому внедрению в жизнь здорового образа жизни и дальнейшему развитию массового спорта», который был принят в октябре 2020 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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