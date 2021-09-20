Цены на гречку в магазинах летом 2021 года выросли до рекордного за последние десять лет уровня, сообщает РБК со ссылкой на данные федеральной службы государственной статистики (Росстат).

В августе стоимость 1 кг гречки в магазинах в среднем доходила до 102,5 рублей. Последний раз отметка 100 рублей за 1 кг этой крупы превышалась только в мае 2011 года, когда гречка подорожала до 112 рублей за 1 кг.

В 2020 году цены на нее подскочили из-за ажиотажного спроса в начале пандемии. Летом 2020 года эта крупа стала одним из продуктов, которые сильнее всего подорожали за год. Она стоила около 87 рублей за 1 кг.

Однако показатели июля-августа прошлого года все равно были на 17% ниже, чем в эти же месяцы 2021-го. Гречка непрерывно дорожала с октября 2020-го, но в начале сентября 2021 года рост цен остановился. В первую неделю гречка немного подешевела, а 7-13 сентября вновь подорожала по сравнению с предыдущей неделей – на 0,2%.

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что запасы гречки в стране достаточны и дефицита этого продукта не ожидается. Посевные площади под гречихой в России в этом году были увеличены на 12,1% и составили 975,9 тысячи гектаров. По состоянию на 16 сентября убрано около 30% посевных площадей, сбор урожая продолжается.

При этом в ведомстве отметили, что на 15 сентября цены производителей на гречиху за неделю показали нулевую динамику, за месяц они снизились на 0,9%. Стоимость гречневой крупы за неделю уменьшилась на 0,9% (рост 0,7% за месяц).

Правительство России весной 2021-го внесло гречиху в перечень важных для внутреннего рынка продуктов и до 31 августа временно запретило ее экспорт. Мера рассматривалась в качестве реакции на рост цен на эту крупу.