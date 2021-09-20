Напавший на Пермский государственный университет 18-летний Тимур Бекмансуров, вероятно, имел «некие отклонения», его случай должны изучить специалисты, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, экспертную оценку нужно будет давать правоохранительным органам. Судя по всему, речь идет все-таки о неких отклонениях молодого человека, который совершил это убийство. Я думаю, что специалистам нужно разобраться с этим и попытаться понять, что стало причиной для этой трагедии», – сказал Песков.

На вопрос, будут ли после случившегося в Перми даны поручения президента по аналогии с теми, которые он дал после стрельбы в колледже в Керчи в 2018 году и гимназии в Казани в мае этого года, Песков ответил, что уже «проделана немалая работа».

«Были внесены изменения в законодательство. Приняты все необходимые меры для того, чтобы выполнить поручение президента, которое было ранее дано. К сожалению, трагедия произошла, и ее предстоит проанализировать», – сказал спикер Кремля.

Отвечая на вопрос, должен ли кто-то из чиновников нести ответственность за неисполнение поручений по ужесточению оборота оружия еще после трагедии со стрельбой в колледже в Керчи, Песков подчеркнул, что существует специальное контрольное управление администрации президента, которое «самым тщательным образом отслеживает ход выполнения президентских поручений».

Утром 20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном университете. По последним даннымСледственного комитета РФ, погибли шесть человек, еще 28пострадали. Нападавший был ранен и задержан. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).