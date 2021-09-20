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Эммануэль Макрон извинился перед харки
Президент Франции принес извинения от имени своей страны перед военнослужащими из формирований алжирских мусульман, которые сражались на стороне Парижа против своего народа в ходе войны за независимость Алжира
Эммануэль Макрон извинился перед харки
Фото: АА / Others
20 сентября 2021 г.

Президент Франции Эммануэль Макрон принес извинения от имени своей страны перед харки – военнослужащими из формирований алжирских мусульман, которые сражались на стороне Парижа против своего народа в ходе войны за независимость Алжира, сообщает агентство Anadolu.

Макрон принял в Елисейском дворце представителей харки, которым выразил благодарность за поддержку Франции в Алжирской войне.

«Я приношу извинения перед бойцами, которых мы оставили, и их семьями, которые были арестованы», – сказал он.

По словам Макрона, Франция не выплатила «долг верности» перед бойцами харки и их семьями. Он также сообщил, что в течение года будет издан закон о признании харки и обеспечении их прав.

«Честь харки должна быть запечатлена в национальном сознании», – добавил президент Пятой республики.

Во Франции с 2003 года ежегодно 25 сентября проходит День памяти харки. В 1954-1962 годах 200 тысяч харки принимали участие в сражениях Алжирской войны на стороне Парижа против Фронта национального освобождения (ФНО), который Франция считала сепаратистским.

После победы ФНО харки были брошены Парижем на произвол судьбы. После подписания Эвианских соглашений, которые привели к окончанию Алжирской войны и предоставлению независимости Алжиру, отряды харки были разоружены французской армией. До 150 тысяч харки были казнены бойцами ФНО, во Францию были эвакуированы только 42 тысячи человек, воевавших за Париж.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд 25 сентября 2016 года признал, что французское правительство несет ответственность за предательство харки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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