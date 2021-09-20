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В Узбекистане создана неправительственная антикоррупционная организация
Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало первую в стране неправительственную организацию по противодействию коррупции – аналитический центр «Ўзбекистонда очиқлик ва шаффофлик»
В Узбекистане создана неправительственная антикоррупционная организация
В Узбекистане создана неправительственная антикоррупционная организация / Others
20 сентября 2021 г.

Министерство юстиции Узбекистана зарегистрировало первую в стране неправительственную организацию по противодействию коррупции – аналитический центр «Ўзбекистонда очиқлик ва шаффофлик» (Transparency Uzbekistan), сообщила пресс-секретарь Минюста Севара Уринбаева в своем Telegram-канале.

Отмечается, что основная цель центра – способствовать формированию нетерпимого отношения к коррупции в обществе и совершенствовать механизмы открытости, прозрачности и подотчетности в сфере государственного управления. Также Transparency Uzbekistan ставит перед собой следующие задачи:

– исследовать причины и последствия коррупции, причиняемого ею ущерба, а также способов предотвращения;

– проводить исследования для оценки уровня коррупции, уровня доверия к органам государственной власти и степени действенности антикоррупционных мер;

– осуществлять жесткий общественный контроль за деятельностью государственных органов для обеспечения прозрачности, справедливости и честности; – готовить и публиковать альтернативные отчеты, посвященные теме предотвращения коррупции и верховенства закона в Узбекистане;

– заниматься внедрением в Узбекистане международных стандартов в области открытости и прозрачности, борьбы с коррупцией, верховенства закона;

– проводить независимую экспертизу законопроектов и публиковать ее результаты.

Transparency Uzbekistan намерен пройти аккредитацию в международной организации Transparency International, а также присоединиться или сотрудничать с другими специализированными международными структурами.

После прихода в 2016 году на пост президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в стране был взят курс на борьбу с коррупцией. В последней версии Индекса восприятия коррупции (Corruption Perception Index), который ежегодно публикует Transparency International, Узбекистан занял 146 место из 180, поднявшись на семь позиций в сравнении с 2019 годом.

В марте TRT на русском писалоб исполняющем обязанности руководителя отдела кадастра и землеустройства Зангиатинского района Ташкентской области Азамате Адилове, который отказался от взятки и доложил об этом в правоохранительные органы. Чиновник получил в награду от государства премию и путевку в санаторий.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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