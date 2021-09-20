«Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности на 9,8 млн кубометров газа в сутки через Украину на октябрь, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

Кроме того, «Газпром» выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал – Европа», идущего через Беларусь и Польшу – 31,3 млн кубометров газа из предложенных 89,1 млн.

Согласно контракту, подписанному в конце 2019 года, «Газпром» прокачивает через транзитные мощности газотранспортной системы Украины 40 млрд кубометров топлива ежегодно. Отказ от дополнительного транзита может привести к подорожанию газа.

C начала августа в Европе наблюдался рекордный рост цен на газ. 15 сентября они достигали на нидерландском хабе TTF рекордных $980 за 1000 кубометров. С момента достижения максимума цена на газ опускалась ниже $750 за 1000 кубометров, но в последние дни вновь возобновила рост. 20 сентября с начала торгов цена подскочила почти на 10%: на открытии стоимость газа составляла $790, а на максимуме достигла отметки $918.

На фоне рекордных цен на газ некоторые европейские предприятия вынуждены начинать сокращать производство, пишетBloomberg. Так, американский производитель удобрений CF Industries принял решение закрыть два завода в Великобритании. Норвежская компания Yara International ASA заявила о сокращении выпуска аммиака, объяснив, что пойти на этот шаг ее заставили рекордные цены на топливо.