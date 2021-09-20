Власти Мали встретили в штыки заявления западных государств о необходимости прервать контакты с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнера», которая стала инструментом российского военного вмешательства за рубежом. МИД республики опубликовал заявление, в котором апеллировал к тому, что государство имеет полное суверенное право самостоятельно выбирать своих международных партнеров для разрешения кризисных ситуаций и «никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела».

Этому предшествовало категоричное выступление дипведомства Франции и министерства обороны Германии, которые уверили, что предполагаемый контракт правительства Мали с российскими наемниками, который агентство Reuters оценило примерно в $10 млрд, поставит под вопрос нахождение военных контингентов этих западных государств на территории Мали. Российская же сторона в этой ситуации прибегла к стандартной тактике отрицания, сместив акценты на то, что регулярной армии РФ в Мали нет, хотя речь шла об армии частной.

Но чем бы не закончился спор вокруг Мали, операции наемников из РФ стали покрывать все больше и больше стран континента, превращаясь в проблему серьезнее любого вируса.

Заполнить Африку

Не так давно Bloomberg со ссылкой на информированные источники уточняло, что «вагнеровцы» увеличивают зону интересов в Африке. Список стран включает в себя Ливию, Судан, Центральноафриканскую республику (ЦАР), Зимбабве, Анголу, Мадагаскар, Гвинею, Мозамбик и, возможно, Конго. По оценкам аналитиков, на которых ссылается агентство, такое наращивание присутствия на богатом ресурсами контингенте соответствует геостратегическому видению России.

Ливия стала наиболее ярким примером использования «солдат удачи». По американским и ооновским сведениям, в стране присутствовало около 2 тыс. бойцов ЧВК «Вагнера» из Сербии, восточной Украины и в основном из России. Их задача заключалась и заключается в поддержке теряющего свои позиции Халифы Хафтара, военачальника, возглавляющего так называемую Ливийскую национальную армию (ЛНА). Свобода их действий была достаточно велика: «вагнеровцам» было разрешено даже использовать ЗРПК «Панцирь», а также авиацию российского производства.

Конечно, подписание под эгидой ООН договоренностей о запуске общенационального урегулирования в Ливии предполагало вывод иностранных сил, однако сейчас мало кто верит, что Хафтар сдаст назад, а российские «солдаты удачи» разъедутся.

Кровавые алмазы

В этом противостоянии на африканской арене, как считается, «вагнеровцам» даже удалось вытеснить многих западных акторов. Один из них – Франция. По крайней мере, Париж практически потерял авторитет в том, что касается обеспечения сферы безопасности в ЦАР. Видным игроком в этом смысле стали именно боевики «Вагнера», говорят наблюдатели. Правда, говорить, что альтернатива с насыщением страны неуправляемыми наемниками, известными своей тягой к совершению военных преступлений, оказалась эффективнее и лучше, сложно.

В стране развернуты около тысячи «вагнеровцев». Российская ЧВК обеспечивает безопасность различных государственных учреждений и играет ключевую роль в обучении президентской гвардии и армии. Фактически от присутствия ЧВК «Вагнера» зависят позиции президента Фостена-Арканжа Туадеры, который продолжает противостоять повстанческим формированиям. Но вооруженные противники центральных властей по-прежнему контролируют две трети страны. Это достаточно большая территория.

Дивиденды от подобных кампаний – это контроль над ресурсами. Неслучайно спустя всего несколько месяцев после того, как Москва помогла ЦАР военной техникой, российская компания Lobaye Invest получила лицензию на поиск и добычу золота и алмазов в некоторых регионах. И этот пример не уникален.

Уйти в отрицание

Государственные границы не сдерживают российских наемников. В частности, не раз фиксировалось, что существуют пути транзит оружия и персонала из Судана в ЦАР. Многое в том, что касается передвижений, – особенно в вопросе с боевой техникой – можно зафиксировать благодаря спутниковому оборудованию, но ни пресс-служба Кремля, ни превратившийся в интернет-мем Департамент информации и печати МИД России все равно не подтверждают информацию о российском вмешательстве.

Комментируя эту тактику, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, которого зарубежные СМИ подозревают в связях с российского разведкой ГРУ (ГУ ГШ ВС РФ) заметил, что позиция Москвы сводится к следующему посылу: пусть наемники поучаствуют в деле, и официальные власти посмотрят, что из этого получится. Если ничего не выйдет, то Кремль просто сделает вид, что он тут не причем, резонирует российский аналитик.

Эксперт Бирмингемского университета Дэниел Мандей, в свою очередь, замечает: это превращается в головную боль для западного сообщества, которому надо переживать не только за свои геополитические, но и за то, как реагировать на эту завесу дезинформации и отрицания, которую Москва использует в ситуации вокруг ЧВК «Вагнера». Ситуация препятствует тому, чтобы заставить Россию отвечать за свои собственные поступки на международной арене, следует из высказываний эксперта.