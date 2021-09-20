Спусковым механизмом и к тому, и к другому явлению специалисты считают пандемию. Она, безусловно, заставила супружеские пары посмотреть на внутрисемейные проблемы, которые до жесткого локдауна те или не хотели замечать, или готовы были с ними мириться. Свою лепту в количество расторгнутых в 2021-м браков в России, по утверждению экспертов, внесла также и «японская модель» разводов, хотя точнее было бы сказать – японский принцип жизни. Сами японцы, правда, с этим не согласны и обвиняют даже в своих увеличившихся разводах Запад.

Одному жить дешевле

Количество разводов в России с января по июль 2021 года стало рекордным за последние семь лет – более 250 тысяч пар уже получили свидетельства о расторжении брака, а еще даже не конец года. В среднем по стране этот показатель оказался на 44% больше, чем за аналогичный период 2020 года, подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

А один из крупнейших интернет-порталов в Японии Yahoo News Japan утверждает, что принцип, по которому стали разводиться русские, все чаще соответствует «японской модели». Ее суть заключается в том, что современные люди предпочитают жить по одиночке, потому что так легче справляться с проблемами.

Во-первых, им не надо тратиться на содержание большого дома и семьи.

Во-вторых, они могут полностью сосредоточиться на работе и посвятить больше времени и сил условиям выживания в высококонкурентном городском обществе.

А в-третьих, от одиночества «выигрывают» женщины, так как у них появляются новые возможности для зарабатывания денег и построения карьеры. То есть очевидно, что под «японской моделью» имеется достаточно прочное и серьезное для нынешней нестабильной в материальном плане жизни экономическое обоснование.

Интересно, что сами японцы склонны винить в таком подходе к браку Запад и его ценности. Читатели Yahoo News Japan, например, утверждают, что подобная модель и бракоразводная статистика сейчас присуща многим странам мира, и приводят, в частности, следующий аргумент: «В Японии количество разводов в последние годы сравнялось с Британией, этой носительницей западно-либеральных ценностей. Это и есть «японская модель»?» – гневно пишут они в комментариях.

Лидеры по разводам

В России рост разводов в 2021-м коснулся абсолютно всех регионов. Но особенно участились случаи расторжения браков среди жителей северокавказских регионов – Ингушетии (в 3,5 раза), Чечни (в 2,7 раза), Дагестана (в 2,1 раза), Карачаево-Черкесии и Северной Осетии (в 2 раза), Кабардино-Балкарии (на 80,1%). Также в число лидеров по росту расторгнутых браков вошли Астраханская область (+77,1%), Чувашия (+74,9%), Бурятия (+74,9%) и Калмыкия (+72,3%).

Присутствие северокавказских регионов в числе «бракоразводных лидеров» эксперты объясняют, прежде всего, эффектом «низкой базы»: в данных субъектах абсолютное число разводов обычно сохраняется на минимальном уровне, поэтому даже незначительный их рост приводит к большой динамике.

В столице число желающих официально разорвать отношения увеличилось на 63,1%, в Санкт-Петербурге – на 44%. Меньше всего развелись в Белгородской, Воронежской и Калининградской области, Хакасии, Ненецком автономном округе, Пензенской, Иркутской, Мурманской, Ивановской и Вологодской области. Количество разводов в этих регионах увеличилось примерно на 20%.

Официальные и не очень причины разводов

О том, что после снятия коронавирусных ограничений «пик разводов точно появится», заявлял еще весной 2020-го глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Такого мнения придерживались тогда очень многие эксперты. Пожалуй, все, кто не прогнозировал «бейби-бум», который не случился нигде в мире, за редким исключением.

Рост числа разводов в 2021-м профессор Иван Стариков из Института экономики Российской академии наук объясняет укореняющейся среди россиян психологической травмой, вызванной принудительными локдаунами, но также – нестабильной экономической ситуацией в стране, о которой чиновники предпочитают молчать.

«Я думаю, что многие люди сейчас страдают от серьезной травмы самоизоляции 2020 года», – говорит профессор Стариков, поясняя, что десятки миллионов людей оказались запертыми в квартирах площадью 40-60 квадратных метров, а то и меньше, без доступа к загородным дачам и даже прогулкам на улице, без возможности уединиться.

«Излишне говорить, что изолированная жизнь сказывается на супружеских отношениях, – комментирует профессор. – Один мой друг рассказывал мне, что за период локдауна в России пережил шесть эпизодов, которые могли реально привести к разводу и распаду его семьи».

Однако согласно данным соцопроса ВЦИОМ, официально первое место среди причин нынешних разводов все же занимают материальные факторы: бедность, отсутствие работы, невозможность прокормить семью.

Уже семь лет каждая третья семья в России распадается по причине нехватки средств к существованию. В 2013-м, кстати, на первом месте стояли измены, а бедность – после них. Из этого как бы сам собой напрашивается вывод, что дестимулируещее воздействие на институт брака и семьи в России сейчас оказывают низкие доходы большего количества населения. Однако, как выяснили эксперты, здесь не все так просто…

Те же исследователи изучили корреляцию покупательной способности населения и статистику разводов и увидели другую закономерность: чем более финансово устойчиво население, тем больше инициируется разводов. Возможно, по этой причине среди разведенных мужчин популярна теория, что росту разводов в 2021-м способствовал рост финансовой независимости женщин. «Это глупо! – прокомментировал «ИНОСМИ.ру» профессор Стариков – Доходы падают у всех. И больше всего падают доходы у женщин. <…> Потому что в российской экономике все еще присутствует гендерный разрыв».

Также эксперты подчеркивают, что нынешняя печальная статистика – это лишь вершина айсберга, ведь она официальная, а реальная намного выше. Потому что, как говорит заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Егорова: «В России все-таки растет число незарегистрированных браков, соответственно, становится меньше и (официальных – прим. редакции) разводов».

Отложенные разводы и свадьбы

Еще одной реальной причиной увеличения распавшихся семей стали «отложенные разводы»: рост показателей расторжения браков в этом году адвокат Виктория Данильченко связывает с временным закрытием МФЦ и ЗАГСов в прошлом. Когда те вернулись к нормальной работе, желающие развестись стали наверстывать упущенное, говорит адвокат.

Однако ровно по той же причине в 2021-м увеличилось число создавших семью пар: ЗАГСы открылись – люди пошли жениться. Правда, количество заключенных брачных союзов продемонстрировало меньший, по сравнению с разводами, рост. Хотя 30,1% женившихся в этом году – тоже рекорд: это – максимум последних трех лет.

На фоне пандемии увеличилось и число обращений к специалистам, которых ранее население могло даже обесценивать. Врач-сексолог Ирина Айриянц отметила «Известиям», что вынужденная ситуация с изоляцией для некоторых пар стала стрессовой и это отразилось и на количестве ее приемов. По словам эксперта, если раньше у ее клиентов превалировали запросы по конкретным техническим сексуальным проблемам, то сейчас они смещаются в зону семейной психотерапии: у людей остро встали вопросы невозможности находится вместе и непонимания, для чего сохранять отношения.

«Действительно, в моей частной практике и практике знакомых мне коллег значительно увеличился запрос обращений на семейные темы. Основной – как сохранить семью. Он держится уже больше года», – отмечает кризисный психолог Евгения Зимина. Она рассказала TRT на русском, что в период локдауна в прошлом году работала на горячей линии психологической помощи: «И если первое время люди звонили туда из-за страха заразиться, из-за угрозы своему физическому здоровью, то потом поднялась целая волна «выяснений отношений» с близкими. Это были настоящие «крики души», в том числе из-за увеличившегося домашнего насилия».

В итоге пандемия для многих российских семей стала переломным моментом. У кого-то она обострила отношения настолько, что единственно возможным способом остановить напряжение стал развод. Но кому-то она показала ценность семьи и отношений внутри нее, важность работы над ними.