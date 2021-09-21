Пересмотр части зарубежных паспортных программ способствовал росту активности российских покупателей европейской недвижимости, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.

Наиболее привлекательными для «ультрахайнетов» (от англ. ultra high net worth individual – люди, размер чистых активов которых превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства) из России оказались активы на юге Европы. По данным консалтинговой компании Knight Frank, осенью 2021 года российские инвесторы стали чаще интересоваться коммерческой и жилой недвижимостью в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ).

В Prian.ru сообщили об увеличении спроса на недвижимость «для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре. Аналитики отмечают – скупать зарубежные активы бросились те, кто планировали сделки в конце 2019-го – начале 2020-го, но вынужденно отложили их.

«Небывалый интерес» к европейским программам оформления ВНЖ и получения гражданства заметила представитель Henley & Partners Полина Кулешова, отмечая, что активность российских покупателей сейчас значительно выше уровня до пандемии COVID-19. Возросший интерес она связывает с сокращением объемов предложения.

Однако есть факторы, которые снижают активность покупателей – это, в частности, удорожание недвижимости во многих локациях. Кроме того, россиянам приходится конкурировать за объекты с другими иностранцами, многие из которых более мобильны. Также российских инвесторов отпугивают жесткие требования к покупателям – в ряде стран банки теперь запрашивают информацию о происхождении средств. Данной меры по противодействию отмыванию денег раньше не было, подчеркивают эксперты.

Ранее стало известно, что весной 2021 года спрос на элитное жилье в Лондоне среди российских инвесторов увеличился на 50%. В связи с Brexit, пандемией и последовавшим за ней глобальным карантином активность на рынке элитного жилья снизилась, но сейчас миллионеры из России вновь с большим интересом покупают недвижимость в Великобритании.