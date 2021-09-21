КУЛЬТУРА
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Россияне стали активнее скупать недвижимость на юге Европы
Самыми привлекательными странами для покупки недвижимости у российских миллионеров стали Испания, Португалия, Черногория, Греция и Кипр
Россияне стали активнее скупать недвижимость на юге Европы
Россияне стали активнее скупать недвижимость на юге Европы / Others
21 сентября 2021 г.

Пересмотр части зарубежных паспортных программ способствовал росту активности российских покупателей европейской недвижимости, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные аналитиков.

Наиболее привлекательными для «ультрахайнетов» (от англ. ultra high net worth individual – люди, размер чистых активов которых превышает $30 млн, включая недвижимость по основному месту жительства) из России оказались активы на юге Европы. По данным консалтинговой компании Knight Frank, осенью 2021 года российские инвесторы стали чаще интересоваться коммерческой и жилой недвижимостью в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ).

В Prian.ru сообщили об увеличении спроса на недвижимость «для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре. Аналитики отмечают – скупать зарубежные активы бросились те, кто планировали сделки в конце 2019-го – начале 2020-го, но вынужденно отложили их.

«Небывалый интерес» к европейским программам оформления ВНЖ и получения гражданства заметила представитель Henley & Partners Полина Кулешова, отмечая, что активность российских покупателей сейчас значительно выше уровня до пандемии COVID-19. Возросший интерес она связывает с сокращением объемов предложения.

Однако есть факторы, которые снижают активность покупателей – это, в частности, удорожание недвижимости во многих локациях. Кроме того, россиянам приходится конкурировать за объекты с другими иностранцами, многие из которых более мобильны. Также российских инвесторов отпугивают жесткие требования к покупателям – в ряде стран банки теперь запрашивают информацию о происхождении средств. Данной меры по противодействию отмыванию денег раньше не было, подчеркивают эксперты.

Ранее стало известно, что весной 2021 года спрос на элитное жилье в Лондоне среди российских инвесторов увеличился на 50%. В связи с Brexit, пандемией и последовавшим за ней глобальным карантином активность на рынке элитного жилья снизилась, но сейчас миллионеры из России вновь с большим интересом покупают недвижимость в Великобритании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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