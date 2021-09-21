Власти Украины попросят компанию Apple предоставить им в аренду гаджеты и соответствующее оборудование для проведения переписи населения, пишет «Украинская правда» со ссылкой на министра цифровой трансформации республики Михаила Федорова.

По словам главы ведомства, таким же образом в 2020 году поступили власти CША: компания Apple согласилась предоставить государству в аренду свою технику на несколько недель, что позволило серьезно сэкономить бюджетные средства.

«Если вторым таким государством станет Украина, то это будет дополнительной рекламой нашей стране», – сказал Федоров.

Министр отметил, что республика не претендует на новинки и готова арендовать гаджеты, которые Apple считает неактуальными. Он указал, что украинская делегация уже провела встречу с представителями фирмы, но готова рассмотреть предложения других брендов.

«Мы не будем использовать инструменты 20-летней давности, а привлечем лучшие мировые решения», – подчеркнул глава Минцифры.

Перепись населения в Украине состоится в 2023 году, в последний раз ее проводили в стране в 2001 году. В 2019 году власти провели электронную перепись, используя данные мобильных операторов, социологов, государственных реестров и пенсионного фонда. По итогам было озвучено, что в стране проживает почти 37,3 млн человек.