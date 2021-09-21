На международных учениях государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2021» в Оренбургской области российские военные инженеры применят опыт вооруженных конфликтов, полученный в Сирии и в Нагорном Карабахе.

«Опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь, в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе, будет положен в основу практических действий инженерных подразделений ЦВО на учении «Мирная миссия-2021», – цитирует «Интерфакс» начальника инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) Дмитрия Коруца.

По его словам, на протяжении финального этапа учений планируется использовать воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск.

В составе воздушных отрядов будут функционировать транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, которые позволят в сжатые сроки установить минно-взрывные заграждения на обозначенных рубежах. При этом в составе наземных подвижных отрядов заграждения будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3.

Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой, как ожидается, задействуют отряд обеспечения мобильности в составе инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов.

Военные инженеры ЦВО также отработают создание противотанкового рва взрывным способом протяженностью две тысячи метров, для устройства которого применят около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте, пояснил Дмитрий Коруц.

Учения «Мирная миссия – 2021» проходят 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В практических действиях задействованы около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

ШОС – постоянно действующая межправительственная международная организация. В ее состав входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия и Пакистан. 17 сентября 2021-го полноправным членом ШОС стал также Иран.