Израильская партия «Объединенный арабский список» обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой снова открыть американское генконсульство в Восточном Иерусалиме, пишет The Middle East Eye.

Хотя официальные лица Израиля выступают против решения США о возобновлении миссии, такой шаг необходим «для создания правильных условий для начала реализации мирного процесса», говорится в письме: «Израильтяне и палестинцы должны пользоваться равными мерами, свободой, возможностями к обеспечению собственной безопасности, достоинства и процветанию».

По мнению представителей партии, закрытие исторического консульства США «шло рука об руку с продвижением процесса незаконной аннексии, поддерживая идею Великого Израиля, который навсегда подчинил бы жизни миллионов палестинцев, одновременно понижая статус палестинского народа».

В документе также подчеркивается, что Восточный Иерусалим является столицей государства Палестина и что взаимодействие с палестинцами и израильтянами как с равными подразумевает наличие отдельных дипломатических миссий для обоих народов. Обращение подписали глава фракции «Объединенного арабского списка» Айман Одех, Ахмед Тиби, Сами Абу Шехаде, Офер Кассиф, Усама Саади и Тума Сулейман.

Предыдущее генеральное консульство США было официально закрыто в марте 2019 года при экс-президенте Дональде Трампе. В тот же период США перенесли свое посольство из Тель-Авива в Западный Иерусалим. Это спровоцировало негативную реакцию со стороны арабских стран и палестинского населения, так как подобный шаг означал фактическое признание Иерусалима столицей Израиля, что расходится с официальной позицией международного сообщества и ООН.

В мае Блинкен объявил, что США планируют вновь открыть свое консульство в Восточном Иерусалиме, как и обещал сделать во время своей предвыборной кампании Джо Байден.

В июле член Палаты представителей США Мари Ньюман призвала президента Байдена вмешаться в ситуацию с насильственным выселением палестинцев Израилем из Восточного Иерусалима и с Западного берега.

Политик обратила внимание на ситуацию в квартале Аль-Бустан к югу от Старого Иерусалима и мечети Аль-Акса, где 20 палестинских семей оказались фактически на улице после решения израильского суда о сносе 17 домов.