Рой пчел убил 63 африканских пингвина, находящихся под угрозой исчезновения, на пляже недалеко от Кейптауна, сообщили в Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц.

Тушки редких птиц нашли на пляже с множественными укусами пчел, но без других телесных повреждений. Вскрытие показало, что пчелы жалили птиц вокруг глаз.

Как пояснили эксперты, потревоженные пчелы обычно начинают атаковать и жалить других животных в глаза и другие мягкие ткани. Поскольку пингвины не могут быстро передвигаться, то им не удается спастись бегством.

«Это редкое явление. Мы не ожидаем, что это будет происходить часто, это случайность», – сказал ветеринарДэвид Робертс.

Специалист, работающий в Южноафриканском фонде охраны прибрежных птиц, сказал, что на месте происшествия также обнаружили мертвых пчел.

Африканские пингвины отличаются своим маленьким размером и живут на побережье и на островах ЮАР и Намибии, хотя некоторые из них были замечены в Габоне. Каждая птица имеет уникальный узор из чёрных пятен на белой груди.

При этом еще в начале ХХ века в природе их насчитывалось не менее 1,5 млн особей. Но сейчас, по последним подсчетам, осталось лишь около 2% от этой популяции – примерно 13,3 тыс. пар в Южной Африке и еще около 5,5 тыс. в Намибии. Африканские пингвины внесены в Международную красную книгу как вид, которому грозит вымирание.

Международный союз охраны природы заявляет, что их популяция быстро сокращается в основном из-за коммерческого рыболовства и «колебаний окружающей среды».