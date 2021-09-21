67% богатых американцев боятся оставлять слишком большое наследство своим детям, сообщает CNBC со ссылкой на результаты опроса, проведенного The Motley Fool Research. При этом оставить имущество планируют 76% респондентов.

Участниками опроса стали более 2000 состоятельных американцев с доходом более $1 млн. По мнению 58,74% респондентов, оставленные ими активы будут использованы безответственно. 56,54% считают, что их семьи не готовы управлять большим наследством, при этом 56,03% склонны думать, что наследство лучше использовать в других целях, например в благотворительных. Еще 55,77% опасаются, что наследники могут облениться.

Несмотря на беспокойство передать слишком много денег наследникам, 60% опрошенных считают важным оставить наследство, а 34% планируют отдать наследникам 50% своих активов.

«Что ясно, так это то, что состоятельные люди обеспокоены последствиями оставления слишком большого наследства», – прокомментировал результаты социсследования аналитик Motley Fool Research Джек Капорал.

По его словам, состоятельные американцы «осознают и активно рассматривают возможность оставить наследство с условиями, которые стимулируют их наследников перенимать ценности, которые они считают важными».

Среди таких ценностей Капорал назвал «усердную работу, хорошую успеваемость в школе и поиск лучшей карьеры». Опрос показал, что 85% миллионеров, которые должны были выполнить определенные условия, чтобы получить собственное наследство, согласны с тем, что наследники могут получить слишком много денег.

Ранее агентство Bloomberg представило список богатейших семей мира. Рейтинг возглавила семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли Walmart. Их состояние оценивается в $238,2 млрд.