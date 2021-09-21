Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает гражданский гибридный автомобиль, который будет использовать в качестве топлива водород и электроэнергию, сообщает РБК со ссылкой на знакомые с деятельностью концерна источники.

По словам собеседников издания, автомобиль получил рабочее название E-NEVA, где первая буква Е – сокращение от electric, а NEVA – в честь главной реки в Петербурге.

Предполагаются две комплектации топливной системы будущего автомобиля. В первом случае – это газовый автомобиль с электропередачей, который, согласно расчетам, сможет проехать на одной заправке больше тысячи километров. Во втором случае – электрогазомобиль с 52-литровой газовой топливной системой и аккумуляторной батареей емкостью 70 киловатт-час. Планируется, что с такой системой запас хода составит 810 км, а сам автомобиль можно будет подзарядить от сети.

Оба варианта комплектации предусматривают разгон автомобиля до 100 км в час за 8,5 секунды и максимальную скорость – 180 км в час.

Заместитель генерального директора по производственно-технологической политике «Алмаз-Антея» Александр Ведров подтвердил изданию, что концерн создает гибридный автомобиль. «У нас уже есть электромобиль, он ездит. Но мы пошли по пути создания гибрида, где основной двигатель – на газе», – отметил он.

При этом Александр Ведров пояснил, что в такой комбинации – электродвигатель и газовый – предполагается только гражданское использование автомобиля.

На международном военно-техническом форуме «Армия-2021» в августе 2020-го концерн представил самоходную электрическую платформу, которую можно использовать самостоятельно или как основу для производства транспорта любой категории. Она может передвигаться в режиме дистанционного управления или по заданному маршруту, обнаруживать препятствия и перевозить изделия, грузы.

Оборонный концерн «Алмаз-Антей» объединяет около 60 предприятий, которые занимаются разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе зенитных ракетных систем С-400 и С-500.