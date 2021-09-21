Верховный суд России признал законным решение о запрете разводить домашних птиц на садовых участках, пишет ТАСС со ссылкой на текст решения судьи Верховного суда Сергея Никифорова.

Как отмечается документе, государственная инспекция Волгоградской области по использованию и охране земель признала виновной жительницу региона Таисию Коверченко в использовании земельного участка по нецелевому назначению и оштрафовала на 10 тысяч рублей. Поводом послужило то обстоятельство, что она разводила птиц на своем садовом участке.

10 тысяч рублей – это минимальный размер штрафа, его сумма определяется от 0,5% до 1% кадастровой стоимости земли для садоводства. Если кадастровая стоимость неизвестна, штраф составит от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Женщина обжаловала это решение, однако и другие суды признали действия инспекции законными, тогда она обратилась в Верховный суд.

«Суд решил постановление заместителя главного государственного инспектора Волгоградской области оставить без изменения, а жалобу Коверченко оставить без удовлетворения», – говорится в тексте.

Верховный суд указал, что использование Таисией Коверченко земельного участка для содержания птицы осуществлялось незаконно.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова пояснила «Российской газете», что садовый участок предназначен для сельскохозяйственных культур, на нем можно размещать садовые и жилые дома, хозяйственные постройки и гаражи. Также там с одобрения соседей можно размещать ульи. Заводить домашний скот и птицу разрешается только на участках, которые относятся к личному подсобному хозяйству.