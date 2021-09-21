Число умерших от COVID-19 в США превысило 676 тысяч человек, сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Таким образом, в США уже зарегистрировано больше смертей людей с COVID-19, чем жертв эпидемии испанского гриппа (так называемая «испанка») в 1918-1919 годах, которая до сегодняшнего дня считалась наиболее массовой и смертоносной в новейшей истории страны.

Немногим более ста лет назад «испанка» унесла жизни 675 тысяч американцев и от 50 до 100 млн человек по всему миру.

За полтора года пандемии COVID-19 был обнаружен у 42 млн американцев. Во всем мире отмечено более 229 млн случаев заражения, 4,7 млн заразившихся скончались.

Количество жертв коронавируса в США продолжает расти с августа на фоне распространения дельта- и йота-штаммов, особенно в юго-восточных штатах, где мало вакцинированных. В последнее время от COVID-19 в США в среднем умирает 1900-2000 человек в сутки. Это самый высокий показатель с начала марта текущего года.