Гражданам РФ к моменту выхода на пенсию не стоит полагаться только на государство, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

«Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм», – сказал Швецов.

По его мнению, Россия на данный момент находится ближе к своему «советскому прошлому» относительно пенсионного вопроса. Однако ЦБ и Министерство финансов РФ намерены изменить подход к данной теме, отметил Швецов.

Существует много вариантов для граждан осуществить самостоятельные накопления, указал первый зампред ЦБ. «Это могут быть пенсионные фонды, страховые компании, в конце концов – покупка недвижимости, которая поможет человеку при ее сдаче в аренду», – отметил он.

Поддержкой на пенсии может быть и пассивный доход от акций, облигаций и других финансовых инструментов, отметил Швецов. «Этот пассивный доход от инвестиций является значимой частью пенсионных планов в развитых странах, и рынок капитала является источником благосостояния не только для мажоритарных, но и миноритарных акционеров», – добавил он, посетовав, что акции крупных отечественных компаний принадлежат в основном иностранцам, которые, в отличие от россиян, видят в них потенциал.

​​​​​​​При этом уровень пенсий в России недавно вернулся к показателям 2008 года, писал TRT на русском. К настоящему моменту размер средней пенсии в РФ составляет порядка 28% от средней зарплаты, тогда как стандарты Международной организации труда предусматривают, что пенсия должна компенсировать не менее 40% утраченного заработка.

Одновременно с этим сокращаетсяи число пенсионеров. Причинами тому послужили повышение возрастного порога для выхода на пенсию и пандемия COVID-19.