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Турция и Азербайджан начали совместные учения в Нахичеване
Совместные тактические учения Турции и Азербайджана «Непоколебимое братство-2021» стартовали в Нахичеванской Автономной Республике. В маневрах задействованы мотострелковые подразделения, силы спецназа и разведки. Учения проходят согласно подписанному между двумя странами соглашению о военном сотрудничестве. #Турция #Азербайджан #учения
Турция и Азербайджан начали совместные учения в Нихичеване / Others
21 сентября 2021 г.
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