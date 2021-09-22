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ЕС вводит единую зарядку для всех гаджетов
В Брюсселе заявляют, что такое решение будет удобным для пользователей и безопаснее для экологии. Против инициативы выступает Apple
ЕС вводит единую зарядку для всех гаджетов
Фото: Reuters / Reuters
22 сентября 2021 г.

Еврокомиссия 23 сентября официально представит проект законодательства по единому зарядному устройству для всех мобильных телефонов, планшетов и наушников, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, комиссия хочет законодательно закрепить продажу зарядников отдельно от самих гаджетов, а также ввести унифицированный порт для зарядки.

Власти ЕС уже более десяти лет настаивают на создании единого зарядного устройства. Это лучше для защиты окружающей среды и удобнее для пользователей, заявляют европейские чиновники и законодатели.

Основной противник этой идеи – Apple, которая использует для своих устройств разъем Lightning. В компании настаивают, что введение единого типа зарядок будет сдерживать инновации и создавать дополнительное количество отходов.

Согласно проведенному Еврокомиссией в 2019 году исследованию, половина гаджетов в ЕС на тот момент имели разъем microUSB, еще 29% – USB-C, а 21% – разъем Lightning.

В раскрытом ранее отчете об экологическом прогрессе (Environmental Progress Report) Apple поясняла, что сэкономила около 861 тысячи тонн олова, меди и цинка из-за отказа от бесплатных зарядных устройств. Помимо этого, уменьшилась упаковка, благодаря чему на транспортировку смартфонов требуется меньше автомобилей, чем раньше.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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